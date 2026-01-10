自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》大腸癌篩檢怎麼選？ 醫解析檢查方式與追蹤頻率

2026/01/10 08:36

民眾應如何選擇大腸鏡的追蹤頻率呢？醫師林洋鈺強調，需考慮當次鏡檢的結果，例如息肉大小等，決定下次追蹤的週期；圖為情境照。（圖取自freepik）

民眾應如何選擇大腸鏡的追蹤頻率呢？醫師林洋鈺強調，需考慮當次鏡檢的結果，例如息肉大小等，決定下次追蹤的週期；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕衛福部公布最新「112年癌症登記報告」，112年全台新發癌症人數達138,051人，比起111年增加7758人，創下5年新高，其中男性癌症發生率最高為大腸癌。對此，有關大腸癌篩檢，東元綜合醫院高級健檢中心主任林洋鈺全面解析糞便潛血檢查，或大腸鏡檢查選擇重點。

面對大腸癌檢查，民眾對於常選擇的糞便潛血檢查，或是大腸鏡檢查，仍有疑惑，不了解哪一個階段應如何使用。林洋鈺認為，兩者各有角色，適用族群與追蹤策略並不相同，他進一步在東元綜合醫院網站歸納兩項檢查的特色，讓民眾更清楚選擇關鍵：

●糞便潛血檢查，約7成大腸癌會呈現陽性

優點

糞便潛血檢查，是利用定量免疫法去檢測在糞便中的微量血液，目前政府針對50-75歲的民眾，提供2年1次免費的糞便潛血檢查，當檢查呈現陽性時，就應直接安排進一步的大腸鏡檢查。

糞便潛血檢查被證實可降低30％的大腸癌發生率，國內每20位陽性受檢者中，就會有1位被確診為大腸癌，而超過一半的受檢者被證實有腺瘤性息肉。另外，在35-50歲年齡層，糞便潛血檢查也被證實對於大腸癌及腺瘤性息肉具有較佳的風險預測能力，可以適用於年輕族群。

缺點

糞便潛血對於大腸癌的偵測能力仍有限制，只有約7成的大腸癌會在糞便潛血檢查呈現陽性，所以會需要長期規則追蹤或是直接考慮更進階的大腸鏡檢查。

大腸鏡的檢查結果，與下次追蹤時間。（圖取自東元綜合醫院網站）

大腸鏡的檢查結果，與下次追蹤時間。（圖取自東元綜合醫院網站）

●大腸鏡檢查

優點

大腸鏡是利用內視鏡直接觀察大腸內層黏膜變化，檢查敏感性高，可以有效偵測微小息肉與癌前病灶，並可以在檢查的當下，針對有疑問的病灶，直接進行組織的取樣（切片），是一項兼具診斷與治療的大腸檢查。

缺點

屬於侵入性檢查

由於大腸鏡屬侵入性檢查，林洋鈺建議，下列有大腸癌危險因子的族群可做安排：

1.具大腸癌家族史。

2.糞便潛血檢查陽性、肉眼可見之血便、長期便秘/腹瀉、長期腹脹/腹痛。

3.40歲以上，飲食習慣不良（嗜吃紅肉、油炸食品及加工肉品）、體重過重、抽菸、代謝症候群、缺乏運動習慣。

4.50歲以上，屬大腸癌好發年齡，可以考慮規則安排大腸鏡檢查。

民眾應該如何選擇大腸鏡的追蹤頻率呢？林洋鈺強調，需考慮當次鏡檢的結果（息肉大小、病理診斷、清腸程度），來決定下次追蹤的週期。如果屬於高風險族群，會建議1年後再追蹤大腸鏡；如果檢查完全正常，加以清腸結果良好，則建議每3-5年做一次檢查。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中