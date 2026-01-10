健康網》愛吃糯米當心血糖飆 營養師解析3大隱藏地雷

營養師楊斯涵指出，糯米不只是難消化，屬於高GI食材的它，加上不同的加工方式，也是讓血糖飆升的隱藏熱量炸彈；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕麻糬、年糕、油飯等軟糯Q彈的糯米食品，許多人都愛吃。對此，營養師楊斯涵指出，大家常以為糯米只是難消化，卻忽略了它特殊的澱粉結構，加上不同的加工方式，會對血糖造成截然不同衝擊。舉例來說，常見磨粉加工類的湯圓、甜味添加類的八寶飯、鹹味油脂類的肉粽等，均是常讓血糖飆升的隱藏熱量炸彈，愛吃高GI糯米的人，應避免攝取過多。

楊斯涵於臉書專頁「楊斯涵營養師的美味生活」發文說明，美味的糯米製品，如元宵、甜年糕、筒仔米糕等，其軟Q口感常讓人吃得欲罷不能，但都是容易讓血糖失控的食物，並解析以下3大危險紅燈區糯米食品，提醒攝取須留意：

第一區：極高風險－磨粉加工類

澱粉結構完全被打碎，身體吸收速度超級快。血糖就像搭上噴射機，攝取後血糖呈現直線上升；湯圓、麻糬等都是這類食物。

第二區：雙重打擊－甜味添加類

本身就屬高GI的糯米，若再淋上高GL的精製糖漿。一旦吃下肚，血糖波峰衝得非常高，而且不容易降下來，對胰島素是雙重負擔；甜米糕、八寶飯等均屬之。

第三區：長效高原－鹹味油脂類

為了口感佳而拌入大量的油脂，油脂會延緩胃排空。雖然血糖上升慢一點，但會在高點卡住且持續很久，形成一個長效高原；常見食物如肉粽、油飯等。

這些高GI美食難道糯米控都不能碰嗎？楊斯涵分享，其實只要學會以下4個正確搭配技巧，偶爾解饞也能穩住血糖：

1.先綠後紅：先吃兩份深色蔬菜墊底。

2.蛋白穩糖：一定要搭配雞蛋、豆腐或瘦肉。

3.總量替換：吃了糯米，同一餐的白飯麵條就要取消。

4.避開晚餐：這類食物請放中午吃，吃完去散步。

此外，楊斯涵也特別提醒，別再相信「冷掉糯米」抗性澱粉會增加，其實效果非常有限，它的抗性澱粉遠不如冷白飯，而且冷吃更難消化，腸胃不好的人尤須三思。

