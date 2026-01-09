送烏魚子！天冷缺血 基隆民間辦捐血活動下血本

民眾捐完血獲得一片烏魚子。（記者盧賢秀攝）

〔記者盧賢秀／基隆報導〕最近缺血嚴重，台北捐血中心基隆捐血站只剩4天的存量，基隆市民間團體和市議員合作，今（9）日於基隆中山區舉辦捐血活動，民間團體募集了烏魚子等物資，吸引不少民眾來捐血，還有人從桃園來基隆捐血。有名熊貓型Rh陰性的民眾也來捐血，希望救人一命也可以幫助民眾獲得需要的物資。

天氣冷，捐血的民眾相對少，北部地區最近缺血嚴重。二老婆美俥聯盟和市議員施偉政、張顥瀚與陳宜今天上午在中山區德和里民活動中心舉辦「將愛遠傳」的捐血活動。由於非假日，主辦單位向全聯及善心人士募集了許多物資，其中有100片烏魚子。

請繼續往下閱讀...

今天天氣寒冷，仍有許多民眾來捐出熱血，1位桃園的民眾在網路上看到捐血活動，今天早上7點就從桃園出發來捐血。他說，他也不知道烏魚子的價格多少，上班族平常都捨不買，來捐血做公益就可以獲得1片烏魚子，他就起早來捐血。

還有位Rh陰性又稱熊貓型的極為稀有血型蔡先生，今天一早也來捐血，他說，10年前捐血後才知道他是很特殊的血型，每3千到6千人才出現1位，他也經常不定期捐血，他也參加粉絲團，有需要的時候就會去捐血，幫助需要的人，有這類的民眾突發車禍缺血時捐血，捐血中心也打電話請他去捐血。

市議員陳宜說，知道有捐血活動她就經常吃肉，有好的身體來捐血，也鼓勵民眾多捐血，促進新陳代謝又能救人一命。

市議員施偉政、張顥瀚表示，天氣很冷，民眾都來挽袖捐出熱血，希望把熱血送到各個需要的角落，主辦單位經常舉辦公益活動，在歲末寒冬之際也募集了相當多的物資，有烏魚子、米和洗衣精等，希望民眾捐血也獲得物資，幫助台灣更多的民眾。這項捐血活動到下午4點。

基隆捐血站站長林志宏說，最近天氣冷捐血的人少了，北部地區缺血嚴重，基隆的庫存量只剩4天，有些地方只剩2天，希望民眾能夠多捐血。

蔡先生血型是稀少的Rh陰性，今天也捐血。（民眾提供）

基隆民間團體和市議員辦捐血活動，募集了相當多物資。（記者盧賢秀攝）

基隆市民間團體和市議員舉辦捐血活動，天氣寒冷民眾仍踴躍捐血。（記者盧賢秀攝）

基隆市民間團體和市議員舉辦捐血活動，天氣寒冷民眾仍踴躍捐血。（記者盧賢秀攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法