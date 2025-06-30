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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》少吃油不一定降膽固醇！ 營養師推「1高纖黏物」

2025/06/30 11:33

營養師指出，膽固醇過高的問題不見得是吃太油，而是「吃得不夠黏」，缺乏能黏附膽酸的高黏性水溶性膳食纖維「蒟蒻」。（資料照）

營養師指出，膽固醇過高的問題不見得是吃太油，而是「吃得不夠黏」，缺乏能黏附膽酸的高黏性水溶性膳食纖維「蒟蒻」。（資料照）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少人在健檢後發現報告上的膽固醇數值總是紅字，回想日常飲食，明明已經拒絕炸雞、薯條等油炸物，為什麼還是很高？營養師薛曉晶在臉書專頁「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文表示，其實問題不見得是吃太油，而是「吃得不夠黏」，缺乏能黏附膽酸的高黏性水溶性膳食纖維「蒟蒻」。

那麼，有些人可能會想說，同樣都是纖維，吃一般非水溶性纖維不行嗎？薛曉晶說明，蒟蒻（konjac）裡含有蒟蒻葡甘露聚醣（glucomannan），不只能幫助排便，還能在腸道中形成膠狀物質，像1張「膽酸捕手網」，可以有效結合膽酸、減少膽固醇再吸收，是幫助降血脂的關鍵。

相比之下，一般非水溶性纖維（如高麗菜的粗纖維）雖然能促進腸道蠕動，但對降低膽固醇的效果沒這麼顯著。 換句話說，要降血脂不是只靠「吃得粗」，而是要「吃得黏稠」。

蒟蒻能有效吸附膽酸 降膽固醇效果佳

薛曉晶分享，根據2017年刊登在《AJCN》的系統性回顧研究中發現，每日攝取約3克的蒟蒻葡甘露聚醣，平均可降低低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C，又稱壞膽固醇）達10%。

她再比喻，膽固醇其實就像廚房的油脂，平時沒事，一多就容易「卡油」，久了就是血管阻塞的大禍根，增加心血管疾病風險。而蒟蒻纖維的厲害之處，在於它會像海綿一樣吸住膽酸，讓膽固醇無法被重新吸收。

另外，2013年刊登在《Nutrition》的研究中也指出，這項作用對兒童同樣有效，可顯著降低總膽固醇與低密度脂蛋白膽固醇，是天然又無副作用的營養寶藏。

吃對主食 降膽固醇超簡單

薛曉晶說，如果想在不靠藥物、不大幅改變飲食的前提下改善血脂問題，那麼每天用蒟蒻飯取代白飯，或用蒟蒻麵做涼拌主食，就是簡單又有效的起步方式。對那些不喜歡生吃沙拉的人而言，這樣的「熱主食選擇」更容易長期執行，而且不會讓肚子空空、心情鬱悶。

營養師建議，用蒟蒻麵做為涼拌主食，可有效降低膽固醇。（資料照）

營養師建議，用蒟蒻麵做為涼拌主食，可有效降低膽固醇。（資料照）

薛曉晶分享，主食有了，再搭配黑木耳、洋蔥、杏仁等有助於膽固醇代謝的食材，組合出實用的三高友善菜單，效果更加分。她列出高纖高效組合：涼拌蒟蒻麵＋苦茶油＋胡麻醬拌秋葵＋洋蔥炒雞柳+1杯無糖黑木耳露。不僅比無油水煮餐更吸引人，還能保護心血管，CP值超高！

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