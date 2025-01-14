推動越南吞嚥障礙中心 小港醫院創外交奇蹟

小港醫院副院長馮明珠（中），率團勇闖越南協助成立東南亞首座吞嚥障礙中心，也創造了醫療外交奇蹟。（小港醫院提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕高醫經營的高雄市立小港醫院近期攜手越南175軍醫院，為東南亞首座吞嚥障礙中心揭牌，其中的幕後推手是小港醫院副院長馮明珠，護理師出身的她先是在國內翻轉咀嚼吞嚥政策，更將理念傳遞到越南，儘管沒有官方的外交頭銜，卻用醫療創造外交奇蹟。

越南175軍醫院日前舉辦吞嚥障礙中心揭牌儀式和國際研討會，邀請小港醫院副院長馮明珠、咀嚼吞嚥中心組長趙嘉玲等專家分享經驗。研討會主講人馮明珠長開場就感性地說，是緣分讓小港醫院與175軍醫院的夥伴因為學習同一件事情而接上線，這條線將兩地醫療專業人士緊密連結，共同實踐國際醫療平權的目標。

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馮明珠是國內少數護理師出身的市立醫院女性副院長，她說，年幼時，父親因車禍意外過世，從小就目睹了社會的不公平，深刻體會沒有資源的無助，這讓她立志成為能助人的好護士。而她也憑藉多年累積的專業與對健康平等的堅定信念，改變了政府的政策，影響了民眾的健康認知，她不只是咀嚼吞嚥政策翻轉的推手，更將健康平權的理念傳遞越南，讓台灣醫療的溫暖與專業跨越國界，用行動證明愛與責任無需界線。

憶及2018年成立台灣第一座咀嚼吞嚥機能重建中心，馮明珠說，這一路走來並不輕鬆，在缺乏資源、人才與政策支持下，一度在黑暗中摸索。在四處奔波努力下，除了讓許多個案重拾由口進食的樂趣，也將咀吞的「治療」工作提早到「預防」階段，進入社區主動篩檢，成果榮獲2021年國家生技醫療品質獎「邁向無管人生典範醫院」銀獎，而跑遍全台及離島實現醫療平權，亦獲2023亞太永續行動金獎肯定。

馮明珠強調，團隊的目標是要「不分國界讓每個人都能享用美食到生命最後一刻」，因此在2022年與越南175軍醫院首度接觸後，即以敏銳洞察力發現越南也正面臨高齡化社會的人口結構挑戰，於是提出超前部署設立咀嚼吞嚥中心的建議，面對越南軍醫院陌生的環境與文化差異，她用誠意打動越南夥伴，攜手在越南打造東南亞第一座吞嚥障礙管理中心。

馮明珠也藉此次活動，特地為9位越南學員舉行授袍儀式，並期許175軍醫院也同樣能帶給民眾由口進食的幸福，創造健康平權的醫療政策。175軍醫院學員們則特別以越南國花蓮花作背景製作一幅手作3D立體畫，上面寫著「Happy teachers will change the world」，對馮明珠的教導表達最崇敬的感謝之意。

越南175軍醫院學員對小港醫院副院長馮明珠長的教導，表達最崇敬的感謝。（小港醫院提供）

越南175軍醫院學員對小港醫院副院長馮明珠的教導，表達最崇敬的感謝。（小港醫院提供）

小港醫院副院長馮明珠為9位越南學員舉行授袍儀式，親自將印有港醫咀吞中心LOGO的上衣授予完成訓練的學生，象徵傳承與責任。（小港醫院提供）

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