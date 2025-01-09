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健康網》麻疹傳染力是新冠6倍！ 醫列「15重點」速懂

2025/01/09 12:00

醫師建議，44歲以下未得過麻疹且未打過疫苗者，或28-43歲曾打過疫苗者，如果要出國到流行區、準備要懷孕、在國內出現疫情時，可考慮注射疫苗。（資料照）

醫師建議，44歲以下未得過麻疹且未打過疫苗者，或28-43歲曾打過疫苗者，如果要出國到流行區、準備要懷孕、在國內出現疫情時，可考慮注射疫苗。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近日國內外麻疹疫情爆發，鄰近國家如東南亞等國都已進入麻疹流行高峰期，且近逢春節返鄉潮、麻疹確診個案在北中南趴趴走，人心惶惶！奇美醫學中心加護醫學部主治醫師陳志金指出，麻疹傳染力是新冠6倍，只要走過就可能傳染，因此整理麻疹15大重點，分為傳染力、症狀、疫苗預防3大部分，讓民眾更加了解麻疹。

陳志金在臉書專頁「Icu醫生陳志金」發文表示，麻疹（Measles）是1種傳染力十分強大的呼吸道病毒傳染病，因此整理15大重點，讓民眾快速了解。特別提醒，沒打過疫苗小於44歲的人、有打疫苗28-43歲的人、免疫抵抗力差的人、孕婦需要留意，一般民眾不必過度恐慌。

傳染力

1.傳染力極高，是新冠的6倍！一人感染可以傳給10幾個人。

2.可由空氣、飛沫傳播，或是直接接觸病人鼻咽分泌物而感染。

3.距離病人2公尺內皆是飛沫傳染範圍，且病毒可在空氣中停留2小時，只要「走過」，就可能被感染。

4.一般人都是等到身上出現紅疹才會懷疑是麻疹，因此容易在未確診時忽略。但其實，此時（出疹前後4天）就已具有傳染力。

5.潛伏期：從被感染至出現紅疹約需7-18天，一般是14天。所以接觸後，要觀察18天沒發病，才算過關。

6.由於潛伏期為18天，因此被匡列為接觸者，須自主健康管理18天，早晚量體溫，出現疑似症狀時，「切勿自行就醫」，應撥打1922轉介就醫。

症狀

7.症狀很難與一般感冒區分，包括發燒、咳嗽、鼻炎、結膜炎、紅疹。

8.在出疹前的症狀有一個記憶口訣叫「3C」，分別為咳嗽（Cough）、流鼻水（Coryza）、結膜炎（Conjunctivitis），待3-4天後才會開始出現紅疹（左圖）。

圖中分別為紅疹（左）、柯氏斑點（右）。（圖取自陳志金臉書專頁）

圖中分別為紅疹（左）、柯氏斑點（右）。（圖取自陳志金臉書專頁）

9.發燒3-4天後，口腔下臼齒對面內頰側黏膜上出現柯氏斑點（Koplik spots）（右圖）。

10.感染後，1/1000的機率會發生嚴重的併發症包括肺炎、腦炎。

疫苗預防

11.目前無藥物可治療，主要靠疫苗預防。不過，感染後還是會給予症狀治療、支持性療法、治療併發症。

12.在還沒有疫苗以前，每個人一生中幾乎（超過99％的人）都會被感染，且感染後終身具有免疫力。因此1981年以前出生的國人，年紀為43歲以上者，幾乎都有免疫力。

13.疫苗：國內自1981年開始推動MMR（麻疹、德國麻疹、腮腺炎三合一疫苗）疫苗注射，出生後12至15個月、國小一年級各接種1劑。

醫師表示，國內自1981年開始推動MMR（麻疹、德國麻疹、腮腺炎三合一疫苗）疫苗注射，出生後12至15個月、國小一年級各接種1劑。（資料照）

醫師表示，國內自1981年開始推動MMR（麻疹、德國麻疹、腮腺炎三合一疫苗）疫苗注射，出生後12至15個月、國小一年級各接種1劑。（資料照）

14.因疫苗有效期約15-20年，也就是國小一年級生在28歲後，保護力會下降，約10至30%的人沒有保護力。因此現在28-43歲，小時候有打過疫苗者，和那些43歲以下從未曾注射過疫苗的人，較易被傳染。因此建議44歲以下未得過麻疹且未打過疫苗者，或28-43歲曾打過疫苗者，如果要出國到流行區、準備要懷孕、在國內出現疫情時，可考慮注射疫苗。

15.孕婦感染後會增加流產、死胎、早產風險。若生產前不幸感染的話，寶寶（特別是早產）者易有嚴重感染，出生6天內需給予免疫球蛋白。

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