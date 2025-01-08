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健康網》天冷「小兄弟」扛不住！ 醫教3招護攝護腺

2025/01/08 21:47

醫師表示，冬天急速降溫會讓交感神經更敏感，使頻尿、尿急問題更嚴重，因此也要做好攝護腺保護工作；圖為情境照。（圖取自photoAC）

醫師表示，冬天急速降溫會讓交感神經更敏感，使頻尿、尿急問題更嚴重，因此也要做好攝護腺保護工作；圖為情境照。（圖取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕寒流接連報到，做好手腳保暖工作之餘，別忘了幫「小兄弟」抗寒！三重好幸福泌尿科診所院長高銘鴻提醒，急速降溫會讓交感神經更敏感，使頻尿、尿急問題更嚴重，因此冬季是攝護腺肥大好發季節，建議多喝水、多保暖及多運動，保護攝護腺健康。

高銘鴻在臉書專頁「泌尿科 高銘鴻醫師」發文表示，氣溫下降，不只心臟受不了，攝護腺也會受不了的！由於急速降溫，讓交感神經更敏感，頻尿、尿急的問題也會變得嚴重，因此冬季更是攝護腺肥大好發季節，對於有攝護腺肥大的男性，更會有尿不出來、尿不乾淨的困擾。因此提供保護攝護腺3招：

●多喝水：夏季多喝水避免尿結石，冬天多喝水則是避免尿液滯留！尿液滯留對攝護腺、膀胱會造成極大的影響，因此，不僅要多喝水，還得少憋尿。

醫師提醒，冬天多喝水可避免尿液滯留，不只如此，也要避免憋尿，以維護攝護腺健康；圖為情境照。（圖擷取自shutterstock）

醫師提醒，冬天多喝水可避免尿液滯留，不只如此，也要避免憋尿，以維護攝護腺健康；圖為情境照。（圖擷取自shutterstock）

●多保暖：冬季保暖是很重要的工作，頭、手、腳、心臟等部位經常是大家重點保暖區域，而攝護腺所在的骨盆區，則容易被忽略。因此，除了戴毛帽保暖上半身，也千萬別忘記下半身！

●多運動：雖然越冷越懶得動，不過想要健康就得動！適度運動促進血液循環，不但能讓身體暖和，還能幫助維持攝護腺健康。

醫師指出，適度運動促進血液循環，不但能讓身體暖和，還能幫助維持攝護腺健康；情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，適度運動促進血液循環，不但能讓身體暖和，還能幫助維持攝護腺健康；情境照。（圖取自freepik）

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