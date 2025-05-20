自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

老年人失能隱形殺手 醫：40歲後開始防肌少症

2025/05/20 09:52

南投醫院復健科主任周建文為志工講授如何預防肌少症。（南投醫院提供）

南投醫院復健科主任周建文為志工講授如何預防肌少症。（南投醫院提供）

〔記者張協昇／南投報導〕 南投縣65歲以上老年人口數為10萬3861人，占全縣總人口數47萬804人的22.06%，已邁入「超高齡社會」，鑑於肌少症是造成老年人失能的隱形殺手，衛生福利部南投醫院復健科主任周建文表示，肌少症並不是專屬於老年人，40歲後就應該開始預防，可從營養及運動減緩肌肉流失與功能退化，深蹲、伏地挺身等阻力運動，是對抗肌少症最有效的方式。

周建文指出，肌少症（Sarcopenia）是隨著年齡增長，肌肉量與力量逐漸減少的現象，可能會影響行動能力，增加跌倒風險，嚴重時可能導致失能，60歲後肌肉流失速度加快，每年可減少3至8%。

周建文說，要了解有無肌少症，可利用生物電阻抗分析儀（BIA）或雙能量X射線吸收測定儀（DXA）測量肌肉量，也可透過手握力測試、行走速度檢查來評估肌肉功能是否異常，自我檢測方式如把雙手的食指及拇指，在小腿最粗的地方圈起來，如果雙手圍成的圓大於小腿最粗處，代表有肌少症的可能。

南投醫院為志工們量測身體肌肉量及BMI等數值，預防肌少症。（南投醫院提供）

南投醫院為志工們量測身體肌肉量及BMI等數值，預防肌少症。（南投醫院提供）

物理治療師張鈞渝表示，阻力運動是對抗肌少症最有效的方式，例如舉啞鈴、伏地挺身、仰臥起坐等鍛鍊肌肉的運動。另外像深蹲可訓練臀大肌、股四頭肌；膝蓋伸展可訓練股四頭肌；膝蓋彎曲可訓練腿後腱；腳橫抬及踮腳尖分別可訓練臀中肌與腿三頭肌，建議初期以8至10組主要肌群動作，每週至少2次，並漸進增加強度。

惟肌少症影響的層面並非只有四肢肌肉，也可能影響控制吞嚥的肌肉群，進而導致吞嚥困難，語言治療師呂昂衛即強調，吞嚥困難是造成營養不良的危險因素，民眾若有吞嚥困難情形，建議透過螢光吞嚥攝影或內視鏡檢查評估，也可進行吞嚥技巧及運動，預防或改善吞嚥功能，例如低頭縮下巴、用力吞嚥法、舌頭阻抗運動、咕嚕聲漱口法、喉頭肌肉運動等，訓練口腔肌肉力量及增強吞嚥肌肉群活動度。

南投醫院物理治療師張鈞渝為醫院志工指導正確運動姿勢，預防肌少症。（南投醫院提供）

南投醫院物理治療師張鈞渝為醫院志工指導正確運動姿勢，預防肌少症。（南投醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中