老年人失能隱形殺手 醫：40歲後開始防肌少症

南投醫院復健科主任周建文為志工講授如何預防肌少症。（南投醫院提供）

〔記者張協昇／南投報導〕 南投縣65歲以上老年人口數為10萬3861人，占全縣總人口數47萬804人的22.06%，已邁入「超高齡社會」，鑑於肌少症是造成老年人失能的隱形殺手，衛生福利部南投醫院復健科主任周建文表示，肌少症並不是專屬於老年人，40歲後就應該開始預防，可從營養及運動減緩肌肉流失與功能退化，深蹲、伏地挺身等阻力運動，是對抗肌少症最有效的方式。

周建文指出，肌少症（Sarcopenia）是隨著年齡增長，肌肉量與力量逐漸減少的現象，可能會影響行動能力，增加跌倒風險，嚴重時可能導致失能，60歲後肌肉流失速度加快，每年可減少3至8%。

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周建文說，要了解有無肌少症，可利用生物電阻抗分析儀（BIA）或雙能量X射線吸收測定儀（DXA）測量肌肉量，也可透過手握力測試、行走速度檢查來評估肌肉功能是否異常，自我檢測方式如把雙手的食指及拇指，在小腿最粗的地方圈起來，如果雙手圍成的圓大於小腿最粗處，代表有肌少症的可能。

南投醫院為志工們量測身體肌肉量及BMI等數值，預防肌少症。（南投醫院提供）

物理治療師張鈞渝表示，阻力運動是對抗肌少症最有效的方式，例如舉啞鈴、伏地挺身、仰臥起坐等鍛鍊肌肉的運動。另外像深蹲可訓練臀大肌、股四頭肌；膝蓋伸展可訓練股四頭肌；膝蓋彎曲可訓練腿後腱；腳橫抬及踮腳尖分別可訓練臀中肌與腿三頭肌，建議初期以8至10組主要肌群動作，每週至少2次，並漸進增加強度。

惟肌少症影響的層面並非只有四肢肌肉，也可能影響控制吞嚥的肌肉群，進而導致吞嚥困難，語言治療師呂昂衛即強調，吞嚥困難是造成營養不良的危險因素，民眾若有吞嚥困難情形，建議透過螢光吞嚥攝影或內視鏡檢查評估，也可進行吞嚥技巧及運動，預防或改善吞嚥功能，例如低頭縮下巴、用力吞嚥法、舌頭阻抗運動、咕嚕聲漱口法、喉頭肌肉運動等，訓練口腔肌肉力量及增強吞嚥肌肉群活動度。

南投醫院物理治療師張鈞渝為醫院志工指導正確運動姿勢，預防肌少症。（南投醫院提供）

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