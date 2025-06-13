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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》「牛奶針」大白肺也會用 醫：用量上百倍

2025/06/13 15:37

近期一名貴婦進行舒眠療程中，因施打牛奶針而昏迷。（資料照）

近期一名貴婦進行舒眠療程中，因施打牛奶針而昏迷。（資料照）

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健康網》車模林志玲打牛奶針昏迷 家屬今拔管！醫：已出事不少次

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕被稱為「車模界林志玲」的蔡姓女子，到台北知名醫美診所「法瑞診所」接受舒眠療程，施打俗稱「牛奶針」之丙泊酚（Propofol）後卻昏迷不醒。在昏迷近20天之後林女已腦死，家屬在12日同意拔管，宣告死亡。而胸腔科醫師蘇一峰指出，牛奶針也會用在治療大白肺等重症病人，且劑量相當高。

據報導，該診所負責人吳紹琥，雖擁有「抽脂教父」、「型男醫師」等封號，被裁處25萬元並依照醫師法移付醫師懲戒。檢警將持續追查當日療程以及執行細節，釐清是否符合醫療法規。

蘇一峰在臉書說明，若是需要治療「大白肺」病人，重症醫師會使用牛奶針讓病人呼吸減少，讓肺好好休息復原。大白肺用的牛奶針劑量是舒眠的十倍、百倍之上，但是只要好好插管支持著呼吸就不會出事。同時蘇一峰表示，牛奶針不應該拿來助眠，施打時應有急救器材在旁邊準備，出現呼吸停止能馬上插管急救。

另外，大家過去或許常聽到大白肺一詞，蘇一峰也在臉書說明：大白肺是口語名稱，其實就是嚴重肺炎導致呼吸困難，當嚴重的肺炎時，肺泡裡面會積滿痰液與發炎的水，當肺泡在痰水裡_空氣就無法進入交換氣體了。也就是「病人被自己的痰液水腫活活淹死！」

病人此時用力呼吸、但是肺部失去交換氣體的能力，用力呼吸但是血氧仍然一直下降。血氧飽和度下降到89以下就是缺氧狀態，如果一直沒有處理缺氧狀態，可能半天幾小時內，心跳呼吸就停止而死亡。

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