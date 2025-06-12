健康網》車模林志玲打牛奶針昏迷 家屬今拔管！醫：已出事不少次

日前一名40多歲貴婦接受舒眠療程，施打「牛奶針」卻昏迷不醒，今（12）日宣告不治。（資料照）

相關新聞請見

健康網》車模施打「牛奶針」昏迷 食藥署：已列管制藥品

健康網》「車模林志玲」打牛奶針昏迷 醫曝可能嚴重下場

請繼續往下閱讀...

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近日有一名被稱為「車模界林志玲」的40多歲蔡姓女子，到台北某知名醫美診所接受舒眠療程，施打俗稱「牛奶針」之丙泊酚（Propofol）後卻昏迷不醒。在昏迷近20天之後林女已腦死，家屬同意拔管，宣告死亡，檢警將持續調查釐清案情。而該診所負責人吳姓醫師，雖擁有「抽脂教父」、「型男醫師」等封號，被裁處25萬元並依照醫師法移付醫師懲戒。

據報導，蔡姓女子近日前往醫美診所進行舒眠療程，施打牛奶針後，卻昏迷不醒，失去意識，被送醫急救。在6日衛生局前往診所稽查卻撲空，直到昨（11）日對診所負責醫師裁處25萬元。至今（12）日，蔡女宣告死亡。吳姓醫師依過失致死罪送辦。

實際上這並非首起牛奶針致命個案。在2024年中，北市某醫美診所因一名女子進行醫美療程時施打牛奶針而發生血氧濃度不穩，送醫後仍宣告不治之案例。

早出事不少次！醫：牛奶針呼吸抑制效果強

胸腔科醫師蘇一峰直言「這種為了舒眠打牛奶針有點扯，已經出事不少次了！」蘇一峰說明，「Propofol」俗稱牛奶針，白色的液體像牛奶，有快速麻醉誘導的效果，靜脈注射幾秒就能麻醉昏迷。牛奶針打下去，呼吸抑制效果強，可能呼吸停止。施打牛奶針需配備氧氣與生命檢測機器，還要準備急救插管器材。

恐釀2症狀 食藥署：已列管制藥品

食藥署表示，曾導致巨星麥可傑克森送命的「丙泊酚」製劑，為具醫療用途之麻醉劑，係以靜脈注射方式用於全身麻醉，或於人工呼吸器病患、局部外科手術和侵入性檢查作為鎮靜使用，目前核准含該成分藥品許可證共14張。惟近年時有媒體披露其被毒癮者用來當作替代性毒品而遭濫用，常因過量致死或藥效發作失去意識而發生意外。

食藥署進一步表示，施用「Propofol」針劑後可能會導致心跳減緩、呼吸抑制而死亡，因此必須在具備相關急救設備的醫療機構下使用，且須由專業醫師給藥，使用過程中必須有醫療人員持續監測病患的心臟及呼吸功能，避免因藥物過量，導致呼吸衰竭而死亡的風險。

食藥署表示，為維護國人用藥安全及健康，行政院已公告將「Propofol」增列為第四級管制藥品，加強其流向管理，自丙泊酚列管後迄今，食藥署查獲之違規案件計16件，以無管制藥品登記證為最多，其次為簿冊未詳實登載收支結存情形，皆依相關法規處分。食藥署同時提醒民眾，為防制丙泊酚遭非法濫用，行政院亦於同年8月10日公告其為第四級毒品，千萬別任意施用以免違法。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法