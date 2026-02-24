電子煙全面禁仍流竄 政府查緝裁罰逾萬件共8.8億元

菸害防制法修法後，國健署抓10084件「違法菸品」， 累計開罰8.8億元 （資料照，國建署提供）

〔記者羅碧／台北報導〕我國修正「菸害防制法」全面禁止電子煙、納管加熱菸及載具，並將吸菸年齡提高至20歲，不過違法產品仍持續流竄。國民健康署統計，自2023年3月22日修法上路至今年年1月31日止，中央與地方政府透過實體與網路稽查，查緝電子煙及未通過健康風險評估審查的加熱菸等違法產品，累計稽查97萬餘家件次，裁罰金額約新台幣8.8億元。

國健署菸害防制組組長羅素英指出，修法後至今已開立處分書10,084件，其中電子煙3,266件、加熱菸6,818件；違規態樣除販售、輸入外，也包含使用行為，共有2,033人因違法使用電子煙或加熱菸遭裁罰，另有204件涉及網路平台未落實管理責任。她強調，不論年齡，只要使用違法產品，皆可依「菸害防制法」裁罰2,000至1萬元。

隨著校園開學，國健署再度示警電子煙對青少年的滲透風險。羅素英表示，電子煙常以糖果、水果等口味包裝，搭配「口味不嗆」、「朋友分享一口」等行銷手法，透過同儕影響誘使學生嘗試，降低對菸品危害的警覺。電子煙所含尼古丁具高度成癮性，並可能含有多種添加物與化學物質，部分已被證實具有致癌風險，對仍在身心發育階段的青少年健康造成威脅。

世界衛生組織（WHO）亦指出，電子煙並非安全替代品，青少年時期接觸尼古丁，可能影響大腦發育，與注意力、學習能力及行為控制等功能受損有關。國際資料顯示，全球已有超過1億人使用電子煙，在部分國家，13至15歲青少年曾使用電子煙的比例已逾一成，成為各國公共衛生的重要挑戰。

就國內情況而言，依「2024年大專校院學生健康行為調查」，我國大專校院學生電子煙使用率為3.8%，較2022年下降；「2023年青少年吸菸行為調查」也顯示，國中生與高中職生電子煙使用率雖較前次調查降低，但青少年仍屬高風險族群。

國健署長沈靜芬呼籲，防制菸害應從校園扎根，透過教育與宣導並行，攜手打造無菸、無電子煙的健康學習環境。

國健署表示，將持續從源頭強化邊境與郵包快遞攔檢，並結合地方政府加強實體店面、校園周邊及網路平台稽查，同時透過與教育部合作推動校園教材與宣導，提醒學生拒絕電子煙誘惑，避免誤觸違法產品，守護青少年健康。

