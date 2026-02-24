嬰兒期少吃糖能護心？英國半世紀追蹤：中年心臟病與中風風險顯著下降

英國一項長達半世紀的追蹤研究顯示，若在生命最初的1000天內（從受孕到2歲）嚴格限制糖分攝取，成年後罹患心臟病與中風的風險將顯著下降；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕嬰幼兒時期的飲食習慣，可能會影響半世紀後的心臟健康。一項跨越數十年的長期追蹤發現，若在生命最初的1000天內嚴格限制糖分攝取，成年後罹患心臟病與中風的機率將大幅降低。這項發現為現代父母過早給予幼兒含糖飲料與加工食品的習慣，敲響了長遠的健康警鐘。

根據科學網站《Science Daily》報導，這項研究巧妙利用了英國在1953年結束「糖類配給制」的歷史事件。研究人員比對了超過6萬名在配給制解除前後出生的成年人健康紀錄，藉此觀察幼兒期糖分攝取量對50歲以後心血管健康的影響。數據顯示，在打從娘胎到2歲期間經歷嚴格限糖的世代，其整體心血管疾病風險相較未經歷限糖世代顯著下降了約20%。

請繼續往下閱讀...

這份觀察性研究指出，早期接觸低糖飲食不僅能降低發病率，還能有效「延後」心血管問題的發生時間高達兩年半。與未受限糖政策保護的人相比，經歷配給制的人在中年後心臟病發作的風險降低了25%、心衰竭風險降低26%，中風機率更減少了高達31%。專家分析，這段「從受孕到2歲」的1000天，被視為影響一生代謝與心血管風險的關鍵窗口。

在英國配給制期間，孕婦與兒童的每日糖分上限極低，2歲以下嬰幼兒更是完全禁止添加糖，這恰好與現代醫學對嬰幼兒的飲食建議不謀而合。雖然這是一項觀察性研究，無法直接證明絕對的因果關係，但龐大的數據庫仍凸顯了早期營養對長期健康的深遠影響。衛生專家呼籲，父母應盡量避免讓幼童過早接觸含糖飲料與超加工食品，以替孩子存下長遠的健康資本

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法