健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》年後收心挑戰！遠離胰島素阻抗 營養師曝做法

2026/02/24 10:42

專家分享，上班族年後減重，不妨早餐多份蛋白質，午餐便當先吃菜再吃飯，下午茶選擇無糖茶或奶茶搭配奇亞籽，晚餐主食減半、蔬菜加量；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕民眾放完年假後，最崩潰的是明明飲食控制了，隨著工作又陷入久坐、下午茶、加班的惡性循環中，體重又要失控！營養師薛曉晶分享，上班族年後健康收心7日挑戰，早餐多份蛋白質，午餐便當先吃菜再吃飯，下午茶選擇無糖茶或奶茶搭配奇亞籽，晚餐主食減半、蔬菜加量。

薛曉晶於臉書專頁「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文分享，年後看到體重數字別氣餒，上班族別再等「忙完再說」，等到體脂悄悄飆高，可能已引發「胰島素阻抗」，這不只是肥胖元凶，更是多種健康問題的隱形殺手。

年後健康收心7日挑戰

薛曉晶表示，根據《Molecular Aspects of Medicine》2026年最新研究指出：高熱量飲食與久坐是肥胖的主因，而肥胖正是胰島素阻抗和第二型糖尿病的重要推手。胰島素阻抗不僅伴隨高血糖、血脂異常及慢性發炎，更與乳癌、大腸癌、胰臟癌等多種癌症風險密切相關。細胞「內質網壓力」失衡會阻礙脂肪代謝與體重下降，提醒民眾務必留意。

她接著分享給上班族，年後健康收心的做法：

1.早餐多份蛋白質：茶葉蛋/無糖豆漿/原味優格擇一。

2.便當先吃菜再吃飯，飯量減半。

3.下午茶這樣喝：無糖茶/奶茶+奇亞籽，或木耳露對半稀釋。

4.每50分鐘起身動2分鐘，倒水、上廁所都算。

5.晚餐後散步30分鐘，平穩餐後血糖。

6.晚餐主食減半，或替換成蒟蒻飯/花椰菜飯，蔬菜加量。

7.睡前30分鐘放下手機，啟動夜間修復模式。

