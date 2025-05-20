新冠升高再加上病毒變異 醫提醒2大族群特別當心

中醫大新竹附醫急診室主任游俊豪提醒COVID-19 疫情發燒，年過65歲，跟有多重慢性病的患者要格外當心。（圖由中醫大新竹附醫提供）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新冠疫情升溫，疾管署預估6月將達到高峰。中國醫藥大學新竹附設醫院急診室主任游俊豪説，最近驗到COVID-19 病毒感染病例有增加，主要是因為COVID-19 常常會有一些變異株出來，因此，年紀超過65歲以上長輩，有多重慢性病人要格外當心，建議用定期施打疫苗等來增加抵抗力和保護力。

游俊豪説，現在很難單純用症狀把COVID-19 病毒跟一般的病毒做區別，民眾若擔心，還是可以用快篩自行檢驗。但是如果出現全身倦怠無力，呼吸急促等症狀，一定要儘速就醫。

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至於小小孩呼吸道還沒有發育成熟，一旦感染，呼吸道的分泌比較多的時候，就容易有呼吸急促的現象，甚至會出現哭鬧不安，吃不太下，這也要馬上就醫。

游俊豪強調，若有發燒跟咳嗽的症狀時昂，建議做自我健康管理，出入公共場所要戴口罩，適量補充水分並充分休息，發燒超過3天或呼吸不適，也該儘速就醫。

中醫大新竹附醫感染科主任張凱音説，目前COVID-19 是社區流行，建議民眾進到醫院要戴口罩、多洗手；有發燒、呼吸道症狀的人不要陪探病。（圖由中醫大新竹附醫提供）

如果本身抵抗力比較差，或有多重慢性病的長輩，請儘量避免長時間在擁擠的場合逗留，以減少被傳染的機會。

中醫大新竹附醫感染科主任張凱音説，目前COVID-19 是社區流行，建議民眾進到醫院要戴口罩、多洗手。另外，有發燒、呼吸道症狀的人不要來陪探病。

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