自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

新冠升高再加上病毒變異 醫提醒2大族群特別當心

2025/05/20 10:11

中醫大新竹附醫急診室主任游俊豪提醒COVID-19 疫情發燒，年過65歲，跟有多重慢性病的患者要格外當心。（圖由中醫大新竹附醫提供）

中醫大新竹附醫急診室主任游俊豪提醒COVID-19 疫情發燒，年過65歲，跟有多重慢性病的患者要格外當心。（圖由中醫大新竹附醫提供）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新冠疫情升溫，疾管署預估6月將達到高峰。中國醫藥大學新竹附設醫院急診室主任游俊豪説，最近驗到COVID-19 病毒感染病例有增加，主要是因為COVID-19 常常會有一些變異株出來，因此，年紀超過65歲以上長輩，有多重慢性病人要格外當心，建議用定期施打疫苗等來增加抵抗力和保護力。

游俊豪説，現在很難單純用症狀把COVID-19 病毒跟一般的病毒做區別，民眾若擔心，還是可以用快篩自行檢驗。但是如果出現全身倦怠無力，呼吸急促等症狀，一定要儘速就醫。

至於小小孩呼吸道還沒有發育成熟，一旦感染，呼吸道的分泌比較多的時候，就容易有呼吸急促的現象，甚至會出現哭鬧不安，吃不太下，這也要馬上就醫。

游俊豪強調，若有發燒跟咳嗽的症狀時昂，建議做自我健康管理，出入公共場所要戴口罩，適量補充水分並充分休息，發燒超過3天或呼吸不適，也該儘速就醫。

中醫大新竹附醫感染科主任張凱音説，目前COVID-19 是社區流行，建議民眾進到醫院要戴口罩、多洗手；有發燒、呼吸道症狀的人不要陪探病。（圖由中醫大新竹附醫提供）

中醫大新竹附醫感染科主任張凱音説，目前COVID-19 是社區流行，建議民眾進到醫院要戴口罩、多洗手；有發燒、呼吸道症狀的人不要陪探病。（圖由中醫大新竹附醫提供）

如果本身抵抗力比較差，或有多重慢性病的長輩，請儘量避免長時間在擁擠的場合逗留，以減少被傳染的機會。

中醫大新竹附醫感染科主任張凱音説，目前COVID-19 是社區流行，建議民眾進到醫院要戴口罩、多洗手。另外，有發燒、呼吸道症狀的人不要來陪探病。 

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中