自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

吞嚥困難 原來是腫瘤作怪

2025/05/20 05:30
吞嚥困難 原來是腫瘤作怪

▲吞嚥困難應及早就醫診治，以釐清病因；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片提供／陳柏諺）

文／陳柏諺

46歲陳小姐本身沒有慢性病病史，但有喝酒習慣，最近3個月，她感覺有食不下嚥的情況。原本只有硬的、大的食物不好吞嚥，但後來連小的食物都沒辦法吞下去，因而就醫，並安排內視鏡檢查，發現食道長腫瘤，後續安排電腦斷層確認，接受手術治療，幸好切片報告是良性腫瘤，已恢復正常進食。

吞嚥困難，又稱吞嚥障礙，是指在吞嚥食物、飲水或唾液時感到困難或不適的情況，這種情況可能發生在吞嚥的不同階段，包括口腔期、咽喉期或食道期。

吞嚥困難的成因很多，可能與神經系統疾病（如中風、帕金森氏症、食道遲緩不能）、頭頸部腫瘤、年齡老化或胃食道逆流等有關。常見症狀包括吞嚥疼痛、食物卡喉、咳嗽、聲音沙啞，甚至進一步引發吸入性肺炎，若未妥善處理，可能導致營養不良、脫水或生命危險。

診斷方式包括吞嚥功能檢查、內視鏡評估及影像檢查等。治療方式則根據病因不同而異，可能包括語言治療師的吞嚥訓練、飲食調整、藥物治療，或必要時進行手術介入。及早診斷與治療對維持患者生活品質與預防併發症具有重要意義。

惡性腫瘤常見為食道癌

食道腫瘤指的是發生在食道的異常腫塊，有可能是良性或是惡性。惡性腫瘤常見為食道癌，其發生與長期吸菸、酗酒、胃食道逆流、食道黏膜慢性刺激及不良飲食習慣有關。

早期食道腫瘤症狀不明顯，但隨病情進展，患者可能出現吞嚥困難、胸口悶痛、體重減輕、聲音沙啞或咳血等症狀。

診斷上可透過內視鏡檢查直接觀察病灶並進行切片化驗，搭配電腦斷層（CT）、內視鏡超音波（EUS）或正子攝影（PET）來評估腫瘤的範圍與是否轉移。

治療方式則依腫瘤良惡性、期別與病人狀況而定，可能包括手術切除、放射線治療、化學治療或免疫治療等，有些病例也會採取多種治療方式結合的方式以提升療效，早期發現與介入治療是提高存活率的關鍵。

若是有吞嚥困難、難以下嚥、胸口悶痛或是聲音沙啞等症狀，請盡速就醫，以利早期發現病灶。

（作者為國泰綜合醫院消化內科主治醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中