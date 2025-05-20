吞嚥困難 原來是腫瘤作怪

▲吞嚥困難應及早就醫診治，以釐清病因；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片提供／陳柏諺）

文／陳柏諺

46歲陳小姐本身沒有慢性病病史，但有喝酒習慣，最近3個月，她感覺有食不下嚥的情況。原本只有硬的、大的食物不好吞嚥，但後來連小的食物都沒辦法吞下去，因而就醫，並安排內視鏡檢查，發現食道長腫瘤，後續安排電腦斷層確認，接受手術治療，幸好切片報告是良性腫瘤，已恢復正常進食。

吞嚥困難，又稱吞嚥障礙，是指在吞嚥食物、飲水或唾液時感到困難或不適的情況，這種情況可能發生在吞嚥的不同階段，包括口腔期、咽喉期或食道期。

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吞嚥困難的成因很多，可能與神經系統疾病（如中風、帕金森氏症、食道遲緩不能）、頭頸部腫瘤、年齡老化或胃食道逆流等有關。常見症狀包括吞嚥疼痛、食物卡喉、咳嗽、聲音沙啞，甚至進一步引發吸入性肺炎，若未妥善處理，可能導致營養不良、脫水或生命危險。

診斷方式包括吞嚥功能檢查、內視鏡評估及影像檢查等。治療方式則根據病因不同而異，可能包括語言治療師的吞嚥訓練、飲食調整、藥物治療，或必要時進行手術介入。及早診斷與治療對維持患者生活品質與預防併發症具有重要意義。

惡性腫瘤常見為食道癌

食道腫瘤指的是發生在食道的異常腫塊，有可能是良性或是惡性。惡性腫瘤常見為食道癌，其發生與長期吸菸、酗酒、胃食道逆流、食道黏膜慢性刺激及不良飲食習慣有關。

早期食道腫瘤症狀不明顯，但隨病情進展，患者可能出現吞嚥困難、胸口悶痛、體重減輕、聲音沙啞或咳血等症狀。

診斷上可透過內視鏡檢查直接觀察病灶並進行切片化驗，搭配電腦斷層（CT）、內視鏡超音波（EUS）或正子攝影（PET）來評估腫瘤的範圍與是否轉移。

治療方式則依腫瘤良惡性、期別與病人狀況而定，可能包括手術切除、放射線治療、化學治療或免疫治療等，有些病例也會採取多種治療方式結合的方式以提升療效，早期發現與介入治療是提高存活率的關鍵。

若是有吞嚥困難、難以下嚥、胸口悶痛或是聲音沙啞等症狀，請盡速就醫，以利早期發現病灶。

（作者為國泰綜合醫院消化內科主治醫師）

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