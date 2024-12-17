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健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

練習把苦說出來！ 照顧者別獨扛重擔 「家照服務」助前行

2024/12/17 16:25

衛福部委託中華民國家庭照顧者關懷總會舉辦「第8屆聰明照顧計畫徵求活動」。（記者黃宜靜攝）

衛福部委託中華民國家庭照顧者關懷總會舉辦「第8屆聰明照顧計畫徵求活動」。（記者黃宜靜攝）

〔記者黃宜靜／台北報導〕衛福部委託家庭照顧者關懷總會（家總）以「練習把苦說出來」為主題，徵求「聰明照顧者」，今（17）日舉行頒獎表揚，獲得第1名的61歲洪小姐，獨自照顧失智母親，飽受暴力對待；第2名為45歲家蓁，肩負中風老父及兄姊智能障礙的照顧壓力；第3名春竹伯伯，則是獨自照顧智能障礙的妻子與2名孩子。在他們飽受壓力折磨瀕臨崩潰時，尋求長照、家庭照顧者支持服務等資源，找回前進的力量。

家總秘書長陳景寧指出，112年統計顯示，「0800-50-7272家庭照顧者關懷專線」中，情緒支持求助多於照顧資源，分別為27%、21.7％；而情緒支持中又以傾訴照顧壓力，占比42.4%最多，其次為「與被照顧者溝通困難」占21.8%、「與其他家人溝通困境」占19.2%，顯示家庭照顧問題複雜。

長期照顧司副司長吳希文表示，政府提供「照顧及專業服務」、「輔具及居家無障礙環境改善」等長照給支付服務外，也針對家庭照顧者提供「家庭照顧者支持性服務」。（記者黃宜靜攝）

長期照顧司副司長吳希文表示，政府提供「照顧及專業服務」、「輔具及居家無障礙環境改善」等長照給支付服務外，也針對家庭照顧者提供「家庭照顧者支持性服務」。（記者黃宜靜攝）

衛福部長期照顧司副司長吳希文表示，1966長照專線提供「照顧及專業服務」、「輔具及居家無障礙環境改善」、「交通接送」、「喘息服務」等長照給支付服務外，更針對家庭照顧者面臨的心理、家庭溝通等問題，提供「家庭照顧者支持性服務」，協助家庭照顧者不被照顧責任打亂，提供照顧安排諮詢、到宅照顧技巧指導、支持團體、心理協談等服務。

吳希文指出，呼應長照3.0「照顧不離職、照顧有喘息」目標，截至今（113）年11月，全國共布建131個家庭照顧者支持服務據點，期117年增至200處據點，就近提供家庭照顧者支持。

長期照顧司副司長吳希文（右）頒獎給第1名洪小姐（中）；左為家照專員。（家總提供）

長期照顧司副司長吳希文（右）頒獎給第1名洪小姐（中）；左為家照專員。（家總提供）

參加紓壓課程 學習植栽陶冶身心

第1名得獎者是台南市61歲的洪小姐，母親罹患失智症後，獨自照顧母親，完全不懂照顧的她一開始非常心慌，加上媽媽有情緒問題，像是洗澡時會經常掙扎，甚至曾被媽媽抓頭髮、推下床的情形，使其精神壓力大。所幸，經申請長照資源，解決燃眉之急。同時，她也參加紓壓課程，在家種多肉植物，陶冶身心外，也「練習把苦說出來後」，使弟弟、父親開始分擔照顧責任，減輕壓力。

交換日記與繪畫 「破繭而出」獲自信

第2名得獎者是來自彰化45歲的家蓁，肩負父親中風、兄姊智能障礙的照顧壓力，以及母親的情緒壓力，讓她扛起照顧一家的責任，卻也沒了宣洩心事的管道。

家蓁在接觸「家照服務」後，參與支持團體，得到許多關心及建議。同時，也利用與家照專員交換日記的方式抒發心情，透過繪畫靜心，成功上架LINE貼圖，重獲自信，現在也擔任據點訪視獨老的志工。家照專員說，「彷彿看見一隻破繭而出的蝴蝶，能夠逐漸找回自己的生活，展現照顧歷程中的蛻變。」

家蓁（中）談起照顧中風父親、智能障礙的兄姊壓力，忍不住哽咽；左為家照專員。（記者黃宜靜攝）

家蓁（中）談起照顧中風父親、智能障礙的兄姊壓力，忍不住哽咽；左為家照專員。（記者黃宜靜攝）

協助喘息 連結照服機構資源

第3名是桃園的春竹伯伯，幾十年來獨自照顧智能障礙68歲的妻子與2名孩子。妻子有囤積習慣，3層樓的透天厝幾乎成了回收場，再加上妻子強烈排斥外人，因此只能依賴居家服務協助2個兒子的日常洗浴，其他時間幾乎無法喘息。

妻子中風入院後，照顧壓力驟然加重，讓春竹伯伯瀕臨崩潰邊緣，幸經家照服務的介入，讓他願意透露照顧的極限，安排妻子至護理之家，也連結非正式資源，協助環境清理，讓他有了新的起點。現在，兒子也開始使用日照服務，不僅減輕照顧負擔，也讓他們學習與外界互動，每逢假日都會帶兒子到附近的彩券行聊天，是他最紓壓的「所在」。

提供心理諮商 生命重現曙光

作品獲得佳作的33歲淑婷，目前是名社工，從小學3年級開始照顧唐氏症重度的妹妹，不只影響學習，也使其壓力大，到了30歲時，媽媽中風病倒，即便當時的自己已為1名社工，但仍手足無措，甚至想尋求長照也被家人反對。

「辛苦了，你一定很無助」這是淑婷撥打1966後聽到的1句話，讓她忍不住哭了，也因為長照資源的介入協助媽媽、妹妹，加上透過心理諮商，減輕了不少心理壓力。

第8屆聰明照顧者徵求活動，以「練習把苦說出來」為主題，盼家庭照顧者勇於求助，善用資源，讓長照專業人員成「長照新家人」。依善用長照資源、新思維、改變程度等評選指標，在64件作品中，選出前3名及6件佳作，得獎者、協助專員皆獲表揚。

☆有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線☆

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