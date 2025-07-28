58男子高燒不退且嘔吐 確診竟是「肝膿瘍」

澄清醫院中港分院胃腸肝膽科醫師謝翰廷表示，年滿40歲者要定期進行腹部超音波檢查。（澄清醫院提供）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕一位58歲患者因為高燒不退且上腹疼痛，來到醫院急診室，告知其不適症狀還有噁心與嘔吐，已經持續數日，在進行抽血、超音波檢查，結果顯示肝指數高度異常、多處膿瘍病灶，確診是「肝膿瘍」，開立抗生素藥物，經過21天治療已痊癒無虞。

所謂「肝膿瘍」是因為免疫力低下或是細菌感染，導致肝臟有局部濃液，引起右上腹疼痛、高燒將近40度、噁心畏寒、倦怠無力、肝臟壓迫疼痛等，但症狀表現容易和其他疾病混淆，嚴重可能併發全身性敗血症，甚至死亡。

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患者腹超顯影肝膿瘍情況。（澄清醫院提供）

澄清醫院中港分院胃腸肝膽科謝翰廷醫師表示，該病患的症狀很多人會誤以為腸胃炎而延誤就醫，此患者也是多天腹痛到發高燒才緊急就醫，情況相當危急，這位患者肝膿瘍範圍約2公分，經過腹部超音波檢測就能初步判定，是快速且非侵入的方式；進一步檢查則透過血液確認肝功能指數異常，及時確定病症，因此採用藥物治療即可消除膿瘍；假如到了嚴重階段則需要引流手術做治療。

澄清醫院日前辦理一場免費腹超檢查活動，由胃腸肝膽科4位主治醫師親自操作儀器幫192名民眾進行檢測，現場安排個管衛教師同步解說，檢查結果異常人數高達135人，其中脂肪肝人數多達101、良性肝腫瘤有29人、膽息肉17人、肝實質病變9人、疑似肝癌及性質不明腫瘤則有4人、其他異常39人，所謂其他異常涵蓋如肝內鈣化點、膽結石、膽囊腫、腎囊腫、腎結石等，後續協助安排追蹤掛號諮詢。

謝翰廷表示，當天異常者不在少數，許多腹腔臟器的異狀初期都容易被忽略，或是症狀不明確，以致病程進化沒能及時預防或治療，鼓勵年滿40歲者每年都要追蹤腹部超音波，假如是高風險族群務必每半年接受一次檢查。

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