糖尿病友「瘦過頭」 可找醫師調控「穩重」

▲有糖尿病患者在穩定血糖過程，體重下降超過10公斤。 （照片提供／余宜叡）

文／余宜叡

▲糖尿病治療瘦太多，可能引發生活困擾；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片提供／余宜叡）

●案例1：50多歲林女士罹患糖尿病已有8年，這次在門診提出疑問：「醫師，為什麼我開始治療糖尿病後，體重竟然掉了快10公斤？現在看起來瘦得太過頭，連臉部的皺紋都變明顯了，我自己看了也不太滿意。治療糖尿病一定會讓體重減這麼多嗎？可以不要瘦這麼多嗎？」

▲治療血糖過程中有體重減輕過多、外觀改變等問題，可主動向醫療團隊反映。（照片提供／余宜叡）

●案例2：60多歲陳先生罹患糖尿病逾10年，這次回診主動提起：「醫師，我最近常被親友問是不是病情變嚴重，因為我瘦太多了，他們都很驚訝。我還得一再解釋我的糖化血色素控制得很好，大概6%左右。不過，我現在穿西裝整個垮掉，感覺真的不好看。」

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●案例3：40多歲何先生也在診間向醫師抱怨：「醫師，我最近被親戚朋友誤會得很嚴重，大家都問我是不是得了癌症，不然怎麼會突然瘦這麼多？」

常被親朋誤會罹癌

事實上，雖然多數糖尿病患者同時面臨肥胖問題，但確實有部分患者的體型原本就屬於標準，甚至偏瘦，他們並不希望治療後，體重減輕太多。這類族群在接受糖尿病治療後，若體重下降太多，往往會在生活中引發一些困擾與誤會。

隨著腸泌素（GLP-1受體促效劑）與排糖藥（SGLT2抑制劑）的廣泛使用，許多糖尿病患者在血糖獲得良好控制的同時，體重也顯著下降，有些甚至減去超過10公斤。然而，並不是每位患者都適合如此程度的體重減輕。

控制血糖也要考量外觀

建議在開始接受糖尿病藥物治療前，應與主治醫師詳談各種藥物對體重的潛在影響。雖然腸泌素與排糖藥確實有助於心腎保護，也有利於控制血糖與減重，但對於體型原本就偏瘦或不希望明顯變瘦的患者，這類藥物可能造成外型改變與生活品質下降。

若在治療過程中有體重減輕過多、外觀改變、社交困擾等問題，務必主動向醫療團隊反映，醫師可以協助調整治療策略，改用維持體重或甚至有助於體重回升的藥物組合。畢竟，控制血糖固然重要，但同時也應考量個人外觀、生活品質與心理感受，才是真正全人健康的治療目標。

（作者為員榮醫院家醫科主任暨穩糖減重門診醫師）

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