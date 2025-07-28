吃雞蛋不傷心！新研究證實飽和脂肪才是壞膽固醇真兇

研究指出，雞蛋本身的膽固醇對心血管無顯著危害。（圖取自 freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕吃蛋有害心臟健康的觀念可能要被徹底顛覆了。根據科學新聞網站《SciTechDaily》報導，澳洲南澳大學（University of South Australia）一項突破性研究指出，真正的飲食殺手並非雞蛋中的膽固醇，而是我們餐盤中其他食物（如培根、香腸）所含的飽和脂肪。

數十年來，雞蛋因其高膽固醇含量，一直背負著增加心血管疾病風險的污名。然而，南澳大學的研究人員透過一項全球首創的調查，成功地將「膳食膽固醇」與「飽和脂肪」對血液的影響分開檢視，得出了驚人的結論。

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研究發現，在低飽和脂肪的飲食前提下，每天食用兩顆雞蛋，不僅不會升高俗稱「壞膽固醇」的低密度脂蛋白（LDL）水平，甚至可能反而有助於降低心血管疾病的風險。

該研究的主要研究員、南澳大學的巴克利（Jon Buckley）教授表示：「長期以來，雞蛋一直被過時的飲食建議冤枉了。」他指出，雞蛋的獨特之處在於，它雖然膽固醇含量高，但飽和脂肪含量很低。

巴克利教授總結：「在談到一份豐盛的早餐時，真正該擔心的不是雞蛋，而是旁邊那份培根或香腸，那才更可能影響你的心臟健康。」

這項發表於《美國臨床營養學雜誌》（The American Journal of Clinical Nutrition）的研究，為雞蛋的健康地位提供了強力平反，並提醒公眾，在評估食物對心臟的影響時，應更關注飽和脂肪的攝取量。

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