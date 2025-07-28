自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

吃雞蛋不傷心！新研究證實飽和脂肪才是壞膽固醇真兇

2025/07/28 10:24

研究指出，雞蛋本身的膽固醇對心血管無顯著危害。（圖取自 freepik）

研究指出，雞蛋本身的膽固醇對心血管無顯著危害。（圖取自 freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕吃蛋有害心臟健康的觀念可能要被徹底顛覆了。根據科學新聞網站《SciTechDaily》報導，澳洲南澳大學（University of South Australia）一項突破性研究指出，真正的飲食殺手並非雞蛋中的膽固醇，而是我們餐盤中其他食物（如培根、香腸）所含的飽和脂肪。

數十年來，雞蛋因其高膽固醇含量，一直背負著增加心血管疾病風險的污名。然而，南澳大學的研究人員透過一項全球首創的調查，成功地將「膳食膽固醇」與「飽和脂肪」對血液的影響分開檢視，得出了驚人的結論。

研究發現，在低飽和脂肪的飲食前提下，每天食用兩顆雞蛋，不僅不會升高俗稱「壞膽固醇」的低密度脂蛋白（LDL）水平，甚至可能反而有助於降低心血管疾病的風險。

該研究的主要研究員、南澳大學的巴克利（Jon Buckley）教授表示：「長期以來，雞蛋一直被過時的飲食建議冤枉了。」他指出，雞蛋的獨特之處在於，它雖然膽固醇含量高，但飽和脂肪含量很低。

巴克利教授總結：「在談到一份豐盛的早餐時，真正該擔心的不是雞蛋，而是旁邊那份培根或香腸，那才更可能影響你的心臟健康。」

這項發表於《美國臨床營養學雜誌》（The American Journal of Clinical Nutrition）的研究，為雞蛋的健康地位提供了強力平反，並提醒公眾，在評估食物對心臟的影響時，應更關注飽和脂肪的攝取量。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中