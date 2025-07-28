極端氣候頻傳熱傷害 醫師：2小時不降溫恐致命

光田綜合醫院職業醫學科醫師施旭姿提醒，長時間處於悶熱或高溫環境，屬於熱傷害的高風險族群。（記者歐素美攝）

〔記者歐素美／台中報導〕極端氣候，熱傷害案例頻傳，據衛福部統計，今夏全國已逾222人因熱傷害就醫，光田綜合醫院職業醫學科醫師施旭姿提醒，長時間處於悶熱或高溫環境，或在高溫下進行重體力勞動與運動，都屬於熱傷害的高風險情境，應特別留意中暑風險，若熱傷害兩小時不降溫恐致命。

施旭姿提醒民眾在戶外或高溫作業者可善用「高氣溫作業防護資訊網」（hiosha.osha.gov.tw），即時掌握全台各地氣溫與體感溫度，查詢是否已達熱危害等級，該網站每日依據氣象資料，評估風險等級並提供防護建議，包含休息提醒、補水頻率與預警通知。例如當氣溫達33°C、相對濕度超過70%時，熱指數已達44.4，屬於第3級危險等級，需採取相關危害預防措施。

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常見已達熱傷害高風險的作業情境包括：正午時段於屋頂施工、貨櫃裝卸、悶熱廠房內加工、室外道路鋪設與水泥灌漿等。這些作業場所常因高溫、高濕與通風不良而成為熱傷害發生熱點，勞工與雇主都應提高警覺。

西醫將「中暑」視為熱傷害的一環，可分為熱痙攣、熱昏厥、熱衰竭與熱中暑。其中，熱中暑最危急，只要核心體溫超過40°C並合併意識不清等症狀，若未及時處置，恐會發生橫紋肌溶解、急性腎衰竭或消化道出血等併發症，甚至危及生命。

施旭姿指出，熱痙攣或熱昏厥可經降溫、補水及補充電解質改善，若一旦進入熱衰竭階段，顯示人體調節功能已受損，需積極醫療介入才能避免惡化。

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