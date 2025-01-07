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健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

健康網》長輩抗拒包尿布？ 專家解析原因 教你破解5對策

2025/01/07 21:42

高銘鴻指出，許多長輩認為尿布是嬰兒或重病者才需要的輔助用品，穿上尿布可能讓他們感覺自己退化或失去自主能力，進而感到羞恥；圖為情境照。（圖取自freepik）

高銘鴻指出，許多長輩認為尿布是嬰兒或重病者才需要的輔助用品，穿上尿布可能讓他們感覺自己退化或失去自主能力，進而感到羞恥；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕面對家中長輩因尿失禁而需要使用尿布，但卻強烈抗拒的情況，三重好幸福泌尿科診所院長高銘鴻在臉書專頁「泌尿科 高銘鴻醫師」發文表示，對於照顧者而言，這是常見又棘手的問題，但了解長輩抗拒的3個心理原因，包含尊嚴與面子問題、恐懼他人眼光、對尿布存有偏見，並採取適當的5種應對措施，或許可以讓問題迎刃而解。

心理抗拒的背後原因

高銘鴻指出，長輩對尿布的抗拒多半來自心理層面的問題：

1. 尊嚴與面子問題：許多長輩認為尿布是嬰兒或重病者才需要的輔助用品，穿上尿布可能讓他們感覺自己退化或失去自主能力，進而感到羞恥。

2. 恐懼他人眼光：長輩可能害怕子女或他人取笑，甚至擔心失去家中地位。此外，即使外人未曾注意到，他們仍會覺得受到注視，進而產生不安。

3. 對尿布存有偏見：長輩常認為尿布穿著不適，甚至擔心異味被人發現，這些誤解讓他們更加排斥使用。

破解長輩抗拒的5大建議

高銘鴻提供以下幾個具體方法，幫助長輩逐步接受尿布：

1. 尊重與體貼的溝通：與長輩討論時應避免批評或強迫，而是用尊重和體貼的語氣進行。

2. 以健康為出發點：讓長輩了解尿布是健康保障的一環，例如避免尿液刺激皮膚引發感染或褥瘡，同時減少衣物或床墊弄髒的困擾，讓生活更輕鬆。

3. 參與選擇，提升接受度：提供多種尿布款式，讓長輩自行挑選適合的材質與設計，例如輕薄透氣的產品，甚至如內褲般的尿布，降低「被發現」的心理壓力。

4. 循序漸進，慢慢適應：可從使用護墊開始，讓長輩逐步習慣輔助用品的存在。初期僅在家中使用，等熟悉後再嘗試外出時穿著。

5. 尋求專業人員的協助：護理師或醫師的建議往往比子女更具說服力。專業人士可以以客觀角度向長輩說明尿布的健康與便利性，減少其心理負擔。

高銘鴻強調，照顧長輩需要更多耐心與同理心，當能夠理解並尊重他們的想法後，再搭配適當的輔助方式，或許能讓生活更和諧，也讓長輩的晚年過得更健康、更舒適。

高銘鴻建議，讓長輩了解尿布是健康保障的一環，例如避免尿液刺激皮膚引發感染或褥瘡，同時減少衣物或床墊弄髒的困擾，讓生活更輕鬆；圖為情境照。（圖取自freepik）

高銘鴻建議，讓長輩了解尿布是健康保障的一環，例如避免尿液刺激皮膚引發感染或褥瘡，同時減少衣物或床墊弄髒的困擾，讓生活更輕鬆；圖為情境照。（圖取自freepik）

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