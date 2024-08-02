寶貝不感冒秘訣 許維恩：餵純母乳

▲藝人許維恩說，女兒忒忒出生後6個月都是喝純母乳，到1歲多都還沒有感冒過。（記者林志怡攝）

記者林志怡／台北報導

▲國健署呼籲媽媽多餵母乳，可以更好的保護孩子健康。（記者林志怡攝）

台灣新生兒越來越少，每個孩子都是爸媽的心頭寶，就怕孩子小時候感冒、發燒出問題。藝人許維恩與女兒忒忒（讀音同特）一同出席活動時提到，忒忒出生後6個月都是喝純母乳，到現在從來沒有感冒、發燒，呼籲媽媽們可以多餵母乳，遇困難則可尋求專業醫療或衛教資源協助。

國健署長吳昭軍說，台灣面臨少子化問題，孩子出生前，所有營養、免疫力都來自媽媽，出生後，短期內還是要仰賴媽媽的母乳來支援營養與免疫力，當媽媽願意哺餵母乳，企業、社會環境都應該給予支持，營造更友善的環境，醫院也會在媽媽有疑問時提供協助。

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國健署籲各界 營造友善哺乳環境

針對母乳支持資源，成大醫院新生兒科主治醫師林永傑說，全台已有138家醫療院所獲得母嬰親善認證，院內配有訓練有素的人員，更設有24小時的諮詢專線，媽媽們哺餵母乳、遇到困難時可提供諮詢，國內的母乳庫在2023年全台則已服務1820人。

不過，家人有時迫切希望媽媽哺餵母乳，對產乳出現困難的媽媽帶來不小的壓力。台灣母乳哺育聯合學會理事長楊文理提醒，真的因為生理或其他因素無法提供充分母乳的情況非常少，在遇到哺乳不順利、產乳不足的情況，媽媽們務必諮詢醫療院所的專業意見。

楊文理說，網路上有非常多資訊，甚至有宣稱「通乳師」的業者，但這些訊息常常不是來自專業的醫療人員，尤其後者更普遍都沒有相應的知識背景，哺乳不順更不是一直吃豬腳、補身體就會改善，千萬不要病急亂投醫。

帶著1歲多女兒忒忒分享經驗的許維恩則說，忒忒出生後6個月都是吃純母乳，現在已經長到10公斤、從來沒有感冒或發燒，且哺乳過程中，老公堪稱神隊友，常常幫她按摩，還有其他親友提供協助，國健署的衛教影片更提供哺餵母乳所需的基礎知識，呼籲媽媽們「只要堅持想做，就一定做得到」。

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