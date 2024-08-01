寶貝不感冒秘訣！許維恩攜女兒忒忒揭育兒關鍵

藝人許維恩說，女兒忒忒出生後6個月都是喝純母乳，到1歲多都還沒有感冒過。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕台灣新生兒越來越少，每個新生兒都是爸媽的心頭寶，就怕孩子小時候感冒、發燒出問題。藝人許維恩今日與女兒忒忒一同出席衛福部國民健康署記者會，她提到，忒忒出生後6個月都是喝純母乳，到現在從來沒有感冒、發燒，呼籲媽媽們可以多餵母乳，遇到困難時則尋求專業的醫療協助或衛教資源協助。

國健署長吳昭軍說，台灣面臨少子化問題，孩子出生前，所有營養、免疫力都來自媽媽，出生後短期內還是要仰賴媽媽的母乳來支援營養與免疫力，當媽媽願意哺餵母乳，企業、社會環境都應該給予支持，營造更友善的環境，醫院也會在媽媽有疑問時提供協助。

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針對目前台灣的母乳相關支持資源，成大醫院新生兒科主治醫師林永傑說，全台已有138家醫療院所獲得母嬰親善認證，院內配有訓練有素的人員，協助時機囊括產前、產中、產後，更設有24小時的諮詢專線，可以在媽媽們哺餵母乳、遇到困難時提供協助。

林永傑也提到，為了照顧早產和病重嬰兒、或是其他媽媽因故無法提供充足母乳的情況，國內已設有台北、台中、台南設置大型母乳庫，會固定存放母乳，供有需要的病房即時領用，另有迷你發送站、醫院代收站，2023年全台計服務1820人。

不過，家人有時會迫切希望媽媽用母乳哺餵孩子，對於產乳出現困難的媽媽來說，帶來不小的壓力。台灣母乳哺育聯合學會理事長楊文理提醒，真的因為生理或其他因素無法提供充分母乳的情況非常少，在遇到哺乳不順利、產乳不足的情況，媽媽們務必諮詢醫療院所的專業意見。

楊文理說，網路上有非常多資訊，甚至有宣稱「通乳師」的業者，但網路資訊有時都不是專業、經過訓練的醫療人員，尤其後者普遍都沒有相應的知識背景，哺乳不順更不是一直吃豬腳、補身體就會改善，千萬不要病急亂投醫。

帶著1歲多女兒忒忒分享經驗的許維恩則說，忒忒出生後6個月都是吃純母乳，到現在已經長到10公斤、從來沒有感冒或發燒，哺乳過程中，老公堪稱神隊友，常常幫她按摩，國健署的衛教影片、懶人包也提供了很好的幫助，還有其他親友提供協助，呼籲媽媽們「只要堅持想做，就一定做得到」。

國健署呼籲媽媽多餵母乳，可以更好的保護孩子健康。（記者林志怡攝）

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