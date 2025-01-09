高雄知名診所遭控打麻疹疫苗要「配套」 院長澄清：誤解

診所遭控打麻疹疫苗須包套帶狀疱疹疫苗才有，院長何宇苓澄清沒有這樣的配套接種方案，應是民眾誤解，而且現在麻疹疫苗也是缺貨狀態。（記者許麗娟攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕台中發生麻疹群聚感染，加上近日陸續有境外確診個案，造成民眾搶打麻疹疫苗。有網友在社群平台發文，指昨（8）日打電話去高雄七賢路上知名診所詢問麻診疫苗，卻回覆「要跟帶狀疱疹疫苗一起買才有」，不過診所澄清「沒有這樣的配套接種方案，應是民眾誤解」。

網友在Threads上發文大酸，「這年頭買包配貨不稀奇，打疫苗也要配貨真是開眼界了，今天打去診所詢問還有沒有麻疹疫苗，診所回覆要跟帶狀疱疹疫苗一起買才有！真是好棒棒，好懂行銷，好會賺錢。」

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對此，其他網友回應，「帶狀疱疹疫苗2劑要1萬6800元」，也有人說「才剛打過，沒有配套這問題，是否有什麼誤解？這麼大間診所不會為了這一點而砸招牌吧！」

今天下午該家診所有不少民眾前往就診，現場一名張小姐說，她2、3天才剛在這裡打過麻疹疫苗，剛好打電話來診所說有貨，就花自費幾百塊而已，沒有被要求要搭配帶狀疱疹疫苗或其他疫苗才能打。

另一名黃小姐則是上週才帶19歲的女兒來打過麻疹疫苗，黃小姐說，女兒因為寒假要去澳洲旅遊，搭飛機怕有感染風險，當時院長有建議施打麻疹疫苗而接種，沒有包套才能打的問題。

診所院長何宇苓也出面闢謠表示，診所內並沒有這樣的配套接種方案，而且麻疹疫苗也是缺貨狀態，只剩幾劑都是已預約的，可能是櫃台人員希望民眾不要把注意力放在麻疹疫苗，因為不是每個人都需要接種，更需要打的是流感或其他疫苗，說明過程中造成民眾誤解，強調診所都是合法，就讓衛生局來處理。

何宇苓說，台灣的防疫都做得很好，民眾真的不要恐慌。麻疹疫苗從去年起供貨就不穩定，診所也是陸陸續續到貨，她呼籲，麻疹疫苗應該留給醫護人員、年齡上有空窗期者施打，1歲至5歲小朋友有接種過兒童MMR疫苗，以及年齡大的可能得過得過德國麻疹已有抗體，都不需要施打。

高雄市衛生局則說明，麻疹疫苗注射應由醫師應親自診療、問診，並評估民眾具施打麻疹疫苗條件得接種。倘未進行看診或要求需先打帶狀疱疹疫苗才能打麻疹疫苗或擅立收費項目，疑涉違反醫師法，可依醫療相關法規規定進行裁處。本案衛生局已派員進行調查。

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