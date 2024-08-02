健康網》長期臥床補4營養素 食物打汁果菜「渣渣」別放過

營養師提醒，需要將食物打成汁時，記得打好的果菜要連渣一起食用，這樣才能將纖維質也吃進去，告別便秘困擾；圖為示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕家中若有長期臥床需要照顧的病人，可能會因吞嚥困難、活動量不足，導致便秘、食慾不振與營養不良等消化問題。營養師侯沂錚建議長期臥床患者，飲食上做應補充4種營養素，其中指出，多吃高纖維食物，有助對抗便秘，需要將食物打成汁時，記得打好的果菜要連渣一起食用，這樣才能將纖維質也吃進去，告別便秘的困擾。

侯沂錚於臉書粉專「30+輕熟齡臨床營養師 侯沂錚博士」發文指出，長期臥床患者，常有食慾不振、營養不良這類消化問題，失去某些重要營養素來源，容易導致治療效果大打折扣，對此，她分享以下方法，幫助患者躺著也能營養吃。

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●高纖食物助排便：便秘可說是長期臥床者的頭號敵人，多吃富含膳食纖維的食物，像是全穀類、水果、蔬菜等，能讓腸道動起來。如果有吞嚥或咀嚼的問題，需要將食物打成汁時，記得打好的果菜要連渣一起食用，這樣才能將纖維質也吃進去，告別便秘的困擾。

●蛋白質補給助修復：長期臥床容易導致肌肉萎縮，加上長時間皮膚及關節壓迫過久，容易產生褥瘡，導致大量的蛋白質從傷口流失，所以多攝取雞蛋、魚肉、豆類製品等優質蛋白質相當重要，不僅能讓你有力氣，還能幫助傷口修復。

●水分補充保健康：臥床時往往會忽略喝水，但水可是健康的關鍵，保持身體水分充足，有助於預防便秘，也可預防脫水情形，避免組織分解代謝、增加壓瘡發生的危險。

●維生素補營養：多攝取富含維生素和礦物質的食物，例如柑橘類水果、菠菜、胡蘿蔔等，不但有助於增強免疫力，還具有抗氧化作用，可促進皮膚組織再生。

照顧長期臥床的病患不容易，不過侯沂錚鼓勵，只要善用食療，均衡地攝取多樣化飲食，一定能夠幫助長期臥床者，擁有足夠的營養保持健康。

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