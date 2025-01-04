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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》無套外射小心當爹娘！ 醫：仍有4％中獎率

2025/01/04 21:48

醫師表示，男性興奮時所分泌的前列腺液、儲精囊分泌物中，也有少量的精子存在，因此體外射精仍有4%機會懷孕；圖為示意圖。（圖取自shutterstock）

醫師表示，男性興奮時所分泌的前列腺液、儲精囊分泌物中，也有少量的精子存在，因此體外射精仍有4%機會懷孕；圖為示意圖。（圖取自shutterstock）

吳亮儀／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕為了盡興享受魚水之歡不戴保險套？可要小心了！泌尿科醫師黃冠鈞表示，男性在性興奮時所分泌的前列腺液、儲精囊分泌物中，也有少量的精子存在，因此體外射精仍有4%機會懷孕，建議還是將保險套戴好，全程可達85%避孕成功率，也能降低性病感染機會。

為什麼控射還是會懷孕？黃冠鈞在臉書專頁「黃冠鈞醫師-泌尿科診間日誌」發文指出，使用體外射精避孕（性交中斷法），如果太晚拔出體外，選擇「控射」的方式避孕，仍有一定的失敗風險。
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黃冠鈞說明，如果目前沒有生育規劃，目前常見的避孕工具有保險套、事前避孕藥、裝子宮內避孕器、避孕貼片或是結紮手術。若夫妻已有絕育計畫，可以考慮規劃結紮手術。透過手術將輸卵管或輸精管截斷，術後達99%的避孕效果。女性的結紮手術，術後恢復時間較男性長，費用也較高許多。

他表示，男性結紮手術時間約30分鐘就能完成，當日就能回家，恢復期短，也不會影響「雄風」，若是反悔想恢復生育，可將輸精管重接回，手術上也較女性更容易。

醫師說明，將保險套戴好，全程可達85%避孕成功率，也能降低性病感染機會；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

醫師說明，將保險套戴好，全程可達85%避孕成功率，也能降低性病感染機會；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

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