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健康 > 杏林動態

網傳「北榮麻疹大流行」院方澄清無病例：散布不實訊息可罰300萬

2025/01/09 14:49

面對網路謠言，台北榮民總醫院出面澄清，院內無麻疹病患。（記者林惠琴攝）

面對網路謠言，台北榮民總醫院出面澄清，院內無麻疹病患。（記者林惠琴攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕國內麻疹群聚事件引發民眾恐慌，網路上甚至傳出「北榮麻疹大流行！門診的N95都戴上了」的不實消息，台北榮總今天（9日）緊急出面澄清，強調院內目前並無麻疹病例，同時提醒大家，根據「傳染病防治法」第63條，散布疫情相關謠言或不實訊息，若造成損害，最高可罰300萬元！

北榮指出，目前院內並無麻疹病例，醫院感染管制中心密切監控疫情，院內維持高度警覺狀態，並採取必要的防範措施。急診檢傷區針對發燒及紅疹病患，進行包括旅遊史、職業別、接觸史及群聚情形的詳細詢問，以即時掌握疫情動態。

北榮也提醒，根據「傳染病防治法」第63條，散布有關傳染病流行疫情的謠言或不實訊息，若足以損害公眾或他人，可處300萬元以下罰金。呼籲民眾切勿隨意轉傳未經查證的訊息，以免觸法。

國內掀起搶打麻疹疫苗熱潮，衛福部疾管署強調，目前公費疫苗提供滿1歲、滿5歲至入小學前各打一劑MMR（麻疹、腮腺炎、德國麻疹）混合疫苗，近年完成率高達97%以上，群體免疫水準領先歐美日等先進國家。

疾管署指出，1981年以前出生者多因自然感染而具抗體，雖少數接種疫苗者可能因抗體衰退而感染，但症狀輕微且傳染力低，國內麻疹群聚事件多為小範圍傳播，大規模疫情風險低，民眾無須恐慌。

疾管署建議自費疫苗應優先提供1981年以後出生的成人，且以「醫護人員」、「赴流行區民眾」兩大族群優先。醫護人員可先檢測是否具抗體，若已有抗體則無需再接種疫苗，民眾若須前往麻疹流行區，如越南、印度、柬埔寨等，可由醫師評估接種需求，目前國人喜愛旅遊的日本、韓國均非麻疹流行區。相關疑問也可至疾管署官網查詢或撥打免付費防疫專線1922（0800-001922）。

疾管署建議，自費麻疹疫苗應優先提供1981年以後出生的成人，且以「醫護人員」、「赴流行區民眾」兩大族群優先。 （疾管署提供）

疾管署建議，自費麻疹疫苗應優先提供1981年以後出生的成人，且以「醫護人員」、「赴流行區民眾」兩大族群優先。 （疾管署提供）

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