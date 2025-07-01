健康網》女大生熬夜唸書全身痛如「車輾」 4習慣害體內失火

1名女大生長期熬夜唸書，因全身痠痛、肌肉僵硬、注意力不集中求診，經醫學評估，發現慢性發炎指標升高等狀況，調理後獲改善；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕1名女大生長期備考熬夜唸書，因反覆全身痠痛、肌肉僵硬，甚至早上起床像被「卡車輾過」，導致全身無力四處求醫，做過神經、骨科、免疫、風濕相關檢查，仍找不到明確原因。後經全面性功能醫學評估，發現慢性發炎指標明顯升高、腸道菌相失衡等狀況，顯示與慢性纖維肌痛症（Fibromyalgia）背後的系統性發炎及大腦敏感化（central sensitization）相關。

科博特診所院長劉博仁於臉書專頁「劉博仁營養功能醫學專家」發文分享個案，這名大女生因備考長期作息不正常，並自述反覆出現全身痠痛、肌肉僵硬等狀況，但經各種相關科別檢查後，仍找不到確切原因，經長輩建議，進行功能醫學方式評估。評估後發現，慢性發炎指標明顯升高，腸道菌相失衡、自由基偏高，幾項和自律神經、免疫系統有關的指標也都不平衡，均與慢性纖維肌痛症背後的系統性發炎與大腦敏感化有關。

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抓病因：促炎4因子導致身體如火燒

劉博仁表示，我們常以為發炎只是紅腫熱痛，但其實慢性發炎是很多文明病的根源，例如：糖尿病、憂鬱、失眠、肥胖、免疫失調，甚至是這名年輕患者出現的慢性疼痛症候群，都是長期體內低度發炎的結果；且經詳細確認生活作息後，發現以下潛在促炎因子：

●長期熬夜、睡眠不規律：常常半夜兩三點才睡，第二天精神渙散。

●幾乎不運動：因為身體容易疲倦，幾乎都坐著唸書，身體肌肉量明顯不足。

●情緒壓力大：怕考不好、怕未來沒方向，長期處於壓力荷爾蒙高漲狀態。

●喝手搖飲、吃加工食品：早餐常吃三明治配紅茶，晚餐為了省時間吃泡麵或速食。

醫師說，女大生除熬夜、幾乎不運動、情緒壓力大之外，長期喝手搖飲、以泡麵等加工食品當餐點，也造成身體產生促炎因子；示意圖。（圖取自photoAC）

劉博仁說，以上因子都會讓身體免疫系統、荷爾蒙系統、神經系統紊亂，導致容易產生疼痛、疲憊與身心失調等症狀。許多科學研究也指出，高糖、油炸、加工食品、紅肉、精緻澱粉，均會誘發體內發炎因子上升。另，久坐、缺乏運動、空氣污染（PM2.5）、抽菸、長期壓力與失眠，也被證實會讓身體不斷發炎，進而影響神經系統，造成腦霧、疼痛敏感、自律神經失調，這就是慢性纖維肌痛症最常見的症狀來源之一。

減發炎：調理3策略

劉博仁指出，經與女大生討論後，設計系統性的調理策略，希望從根本減少體內發炎，包括：

●營養干預：補充Omega-3脂肪酸、薑黃素、維生素D3、鎂、抗氧化劑等，幫助降低發炎；調整腸道菌相，用益生菌與膳食纖維改善腸漏、減少內毒素進入血中。

●飲食建議：減少加工食品、甜食、紅肉；多吃蔬果、魚類、橄欖油、地瓜、糙米等天然抗發炎食物。

●生活調整：每天規律作息，晚上11點前就寢；一週至少3次溫和運動，如散步、伸展、超慢跑；學習正念、冥想、呼吸放鬆技巧，每天給自己10分鐘放空。

劉博仁表示，幾週後，女大生身體慢慢改變，早上醒來沒那麼累、肌肉沒那麼痛，也沒那麼容易煩躁，這就是身體慢慢從發炎走向修復的過程。慢性疼痛不是單一病因，而是身體整體失調的訊號，只要找到源頭、穩定修復，便能改善。

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