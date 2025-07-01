自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》女大生熬夜唸書全身痛如「車輾」 4習慣害體內失火

2025/07/01 19:32

1名女大生長期熬夜唸書，因全身痠痛、肌肉僵硬、注意力不集中求診，經醫學評估，發現慢性發炎指標升高等狀況，調理後獲改善；情境照。（圖取自freepik）

1名女大生長期熬夜唸書，因全身痠痛、肌肉僵硬、注意力不集中求診，經醫學評估，發現慢性發炎指標升高等狀況，調理後獲改善；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕1名女大生長期備考熬夜唸書，因反覆全身痠痛、肌肉僵硬，甚至早上起床像被「卡車輾過」，導致全身無力四處求醫，做過神經、骨科、免疫、風濕相關檢查，仍找不到明確原因。後經全面性功能醫學評估，發現慢性發炎指標明顯升高、腸道菌相失衡等狀況，顯示與慢性纖維肌痛症（Fibromyalgia）背後的系統性發炎及大腦敏感化（central sensitization）相關。

科博特診所院長劉博仁於臉書專頁「劉博仁營養功能醫學專家」發文分享個案，這名大女生因備考長期作息不正常，並自述反覆出現全身痠痛、肌肉僵硬等狀況，但經各種相關科別檢查後，仍找不到確切原因，經長輩建議，進行功能醫學方式評估。評估後發現，慢性發炎指標明顯升高，腸道菌相失衡、自由基偏高，幾項和自律神經、免疫系統有關的指標也都不平衡，均與慢性纖維肌痛症背後的系統性發炎與大腦敏感化有關。

抓病因：促炎4因子導致身體如火燒

劉博仁表示，我們常以為發炎只是紅腫熱痛，但其實慢性發炎是很多文明病的根源，例如：糖尿病、憂鬱、失眠、肥胖、免疫失調，甚至是這名年輕患者出現的慢性疼痛症候群，都是長期體內低度發炎的結果；且經詳細確認生活作息後，發現以下潛在促炎因子：

長期熬夜、睡眠不規律：常常半夜兩三點才睡，第二天精神渙散。

幾乎不運動：因為身體容易疲倦，幾乎都坐著唸書，身體肌肉量明顯不足。

情緒壓力大：怕考不好、怕未來沒方向，長期處於壓力荷爾蒙高漲狀態。

喝手搖飲、吃加工食品：早餐常吃三明治配紅茶，晚餐為了省時間吃泡麵或速食。

醫師說，女大生除熬夜、幾乎不運動、情緒壓力大之外，長期喝手搖飲、以泡麵等加工食品當餐點，也造成身體產生促炎因子；示意圖。（圖取自photoAC）

醫師說，女大生除熬夜、幾乎不運動、情緒壓力大之外，長期喝手搖飲、以泡麵等加工食品當餐點，也造成身體產生促炎因子；示意圖。（圖取自photoAC）

劉博仁說，以上因子都會讓身體免疫系統、荷爾蒙系統、神經系統紊亂，導致容易產生疼痛、疲憊與身心失調等症狀。許多科學研究也指出，高糖、油炸、加工食品、紅肉、精緻澱粉，均會誘發體內發炎因子上升。另，久坐、缺乏運動、空氣污染（PM2.5）、抽菸、長期壓力與失眠，也被證實會讓身體不斷發炎，進而影響神經系統，造成腦霧、疼痛敏感、自律神經失調，這就是慢性纖維肌痛症最常見的症狀來源之一。

減發炎：調理3策略

劉博仁指出，經與女大生討論後，設計系統性的調理策略，希望從根本減少體內發炎，包括：

營養干預：補充Omega-3脂肪酸、薑黃素、維生素D3、鎂、抗氧化劑等，幫助降低發炎；調整腸道菌相，用益生菌與膳食纖維改善腸漏、減少內毒素進入血中。

飲食建議：減少加工食品、甜食、紅肉；多吃蔬果、魚類、橄欖油、地瓜、糙米等天然抗發炎食物。

生活調整：每天規律作息，晚上11點前就寢；一週至少3次溫和運動，如散步、伸展、超慢跑；學習正念、冥想、呼吸放鬆技巧，每天給自己10分鐘放空。

劉博仁表示，幾週後，女大生身體慢慢改變，早上醒來沒那麼累、肌肉沒那麼痛，也沒那麼容易煩躁，這就是身體慢慢從發炎走向修復的過程。慢性疼痛不是單一病因，而是身體整體失調的訊號，只要找到源頭、穩定修復，便能改善。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中