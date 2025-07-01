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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

桃園市皮蛇疫苗補助開跑 施打前先完成預立醫療決定

2025/07/01 17:19

桃園市衛生局表示，帶狀疱疹（Herpes Zoster，俗稱皮蛇）常見於50歲以上成人，根據疾管署統計，國人終生罹患機率達32.2%。（衛生局提供）

桃園市衛生局表示，帶狀疱疹（Herpes Zoster，俗稱皮蛇）常見於50歲以上成人，根據疾管署統計，國人終生罹患機率達32.2%。（衛生局提供）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市「皮蛇」（帶狀疱疹）疫苗補助今（1）起實施，補助年齡放寬到年滿50歲，為全國補助年齡範圍最大縣市，桃市府衛生局長賈蔚今前往桃園區衛生所視察接種準備情形，並提醒符合資格的市民儘早接種疫苗，以預防帶狀疱疹及其併發症。

賈蔚表示，帶狀疱疹（Herpes Zoster，俗稱皮蛇）常見於50歲以上成人，根據疾管署統計，國人終生罹患機率達32.2%，部分患者可能出現長達數月甚至數年的中重度神經痛，嚴重影響生活品質與身心健康。

賈蔚表示，補助方案針對設籍桃園市、年滿50歲，且關心自我健康管理的市民皆可獲補助施打，包括去年完成流感及新冠疫苗接種，並簽署預立醫療決定書的市民，市府將提供1劑帶狀疱疹疫苗接種補助，若屬低收入戶或中低收入戶，更可享2劑全額補助，在強化中高齡與弱勢族群的自我健康照護意識外，更能提升免疫力免受嚴重的身體疼痛。

衛生局表示，預立醫療決定是當個人意識清楚、健康時，預先思考如何面對自己生命末期的醫療處置問題，內容可包含是否插管、急救、維生治療與安寧緩和醫療，藉此將能確保醫療處置符合個人意願，並減輕家屬及社會負擔。

衛生局強調，無論是簽署預立醫療決定，或接種帶狀疱疹疫苗，都是落實健康自主的重要表現，如有帶狀疱疹疫苗補助相關問題，可撥打衛生局防疫專線0800-033-355或1999市民諮詢服務熱線洽詢。

桃園市皮蛇疫苗補助從今日（7月1日）起開始。（衛生局提供）

桃園市皮蛇疫苗補助從今日（7月1日）起開始。（衛生局提供）

衛生局表示，預立醫療決定是當個人意識清楚、健康時，預先思考如何面對自己生命末期的醫療處置問題。（衛生局提供）

衛生局表示，預立醫療決定是當個人意識清楚、健康時，預先思考如何面對自己生命末期的醫療處置問題。（衛生局提供）

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