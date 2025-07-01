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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》年年接種新冠疫苗？ 醫學期刊證據這樣說

2025/07/01 18:42

《NEJM》最新回顧顯示，新冠疫苗產生的免疫力或許不需每年更新；情境照。（圖取自shutterstock）

《NEJM》最新回顧顯示，新冠疫苗產生的免疫力或許不需每年更新；情境照。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕流感因為每年流行的病毒株可能不同，所以會建議高風險民眾年年注射疫苗，對於也在持續變種的新冠肺炎，也需要持續接種新的疫苗嗎？耳鼻喉科診所醫師曾家承引述《NEJM》最新回顧顯示，新冠疫苗產生的免疫力或許不需每年更新，因此多數先進國家對於新冠疫苗的接種建議也更改為65歲以上或重症的高風險族群。

曾家承在臉書專頁「書米蟲的啃食日記」發文分享，美國食品藥物管理局（FDA）對新冠疫苗的最新建議為：65歲以上或至少項重症危險因子的族群，用免疫學療效終點評估即可；50-64歲無重症危險因子的族群，需後巿場隨機臨床試驗；6個月-49歲的族群贊助者隨機臨床試驗。

曾家承指出，《NEJM》提出一個實際問題「在後疫情時代，一個52歲健康婦女，得過了3次新冠，也打過6次疫苗，今年冬天再打第7劑疫苗真的會有幫助嗎？」目前的答案是不清楚。

曾家承說，從各國政策可以看出，65歲以上長輩或有重症危險因子者，接種疫苗應該有益，但65歲以下健康成人目前的證據是不足的，因此美國FDA新規定滿65歲或有重症風險族群，疫苗只要證實可產生足夠的免疫力（如抗體量）就可以上市（才趕得及冬天），但50-64歲的，需要做完整的隨機試驗證實其益處才能上市。

曾家承認為，面對這個「全新」的病毒，人體需要最基礎的防護力來預防重症及後遺症，低風險者，3劑疫苗+1次自然感染應足夠訓練自己的免疫系統對抗新冠，除非後續研究證實每年接種有額外助益。不過65歲以上長輩或重症高風險者，目前看起來每年乖乖施打比較保險，世界各國幾乎都是如此建議。

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