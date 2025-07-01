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健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》「瘦瘦針」非人人都可打 減重仍必須忌口

2025/07/01 21:08

瘦瘦針非人人適合打，計劃懷孕者或有嚴重腸胃道疾病、胰臟炎病史者，也高度不建議。（資料照）

瘦瘦針非人人適合打，計劃懷孕者或有嚴重腸胃道疾病、胰臟炎病史者，也高度不建議。（資料照）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕隨著夏季來臨，愈來愈多人詢問透過藥物或針劑輔助減重。不過，高雄初日診所院長李唐越表示，俗稱「瘦瘦針」或「瘦瘦筆」的腸泌素受體促效劑，屬於處方用藥，需經過專業醫療評估，才能真正兼顧療效與安全，並非人人適用；而且也不是打了以後就可以大吃大喝，若飲食習慣不改，「越打越沒效」，停藥後更容易迅速復胖；此外，有研究指出，瘦瘦針具有降低心血管不良事件風險的作用。

李唐越指出，所謂的「瘦瘦針」最早是用來治療第二型糖尿病，其主要成分GLP-1受體促效劑可促進胰島素分泌、穩定血糖。後續研究發現，這類藥物同時具有抑制食慾、延緩胃排空、增加飽足感等效果，因此逐步被廣泛應用於體重管理。

但若本身或家族有甲狀腺髓質癌病史、罹患第二型多發性內分泌腫瘤症候群（ MEN2 ）者嚴格禁止使用瘦瘦針；孕婦、哺乳期婦女、計劃懷孕者或有嚴重腸胃道疾病、胰臟炎病史者，也高度不建議。

此外，網路代購、私人轉售的來源風險極高，民眾務必透過合格醫療機構評估與用藥，切勿自行購買或私下注射，以免危害健康。

打了瘦瘦針不忌口 停藥後易復胖

GLP-1類藥物可作用於大腦下視丘，減弱食慾，延緩飢餓感。但若長期飲食習慣不改，持續高油、高糖、高熱量飲食，仍會影響大腦的飽足感反應，讓瘦瘦針「越打越沒效」，停藥後更容易迅速復胖。

李唐越強調，減重不該只是短期的計畫，而是生活態度的重啟。瘦瘦針只是輔助工具，真正決定效果的是每天的飲食、運動與生活習慣。透過適當藥物搭配健康的生活模式，才能真正穩定體重、找回健康。

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