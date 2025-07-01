跨界挑戰兒童醫療新局！ 馬偕兒童醫院新院長上任

馬偕兒童醫院新任院長陳治平。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕「其實每個職位，對我來說都是意外。」新任馬偕兒童醫院院長陳治平，從馬偕婦產科訓練出身，專精高危險妊娠與母胎醫學，歷任婦產部主任、醫學研究部主任、總院副院長，如今接掌兒童醫院，這份「意外」不只是個人職涯的轉折，也是一場打破科別界線、強化兒童醫療的挑戰。

陳治平坦言，現在兒童醫院最困難的就是醫療人力，即使馬偕的人力在國內算多，但面對少子化，兒科醫師流失已成全台醫療的共同問題，「人少的地方大家不敢去，怕太累，結果越缺越難補，必須先打破這個惡性的循環！」

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為突破這項困境，陳治平表示，今（2025）年7月起補助住院醫師出國短期進修，目的是要留住年輕醫師，提早打開國際視野，找到未來定位。但他也明白，光靠進修還不夠，更關鍵的是打造一個「願意留下來」的工作環境，醫院正多方著手，透過改善薪資、優化教學環境來提升年輕醫師對兒醫的興趣，同時積極延攬外部醫師，甚至邀請過去從馬偕訓練出去的醫生回來，補強人力。

有別於多數醫學中心兒童與成人共用急診，馬偕兒童醫院採完全兒科專責。陳治平也特別自豪「聯合照護」模式，他舉例：當病童同時有腸胃、發育或內分泌等問題，院內可立即召集不同專科兒醫會診，讓家長不必在不同醫療單位間奔波，省下很多時間和焦慮。

從婦產科跨界到兒童醫療，陳治平帶來不同視角。他說，很多疾病在媽媽肚子裡就已經決定，像是胎盤功能不好，或胎兒生長受限，將來可能會過敏、代謝異常，甚至影響心血管健康。又如「百日咳」，媽媽在孕期接種疫苗，抗體就能傳給胎兒，讓寶寶在接種第一劑疫苗之前，先擁有一層保護力。他期待，未來能強化婦產與兒科的連結，讓這些從產前就累積的健康資訊整合進兒科醫療，小兒科醫師一打開病歷，就能清楚了解孩子在媽媽肚子時的健康狀況。

這份與生命交手多年的工作，也帶給陳治平許多特別的時刻。他分享，現在有些來找他接生的孕婦，正是當年他接生過的小孩，甚至曾有當年接生的孩子，長大後帶著媳婦回來找他接生孫子。這樣的生命循環，也讓他感嘆，現在很多年輕人總說「還沒準備好」，等到真的想生時，得面對高齡帶來的各種風險，而人生其實沒有什麼叫「準備好」。

馬偕兒童醫院近年持續強化「急、重、罕、難」疾病的照護，並加入「兒童重難症照護核心醫院計畫」，成為全台兒童醫療的重要指標。陳治平說，將持續推動創新研發，發展更好的婦幼醫學新療法，目標不只是大台北，而是成為全台最重要的婦幼急重難罕後送醫院，並朝國際一流的兒童醫療中心邁進。

談到從醫初衷，他說，當年第一志願就是申請馬偕的婦產科，現在也常提醒年輕醫師，醫學這條路，本來就是服務別人，應該珍惜這個能為別人服務的機會，這是一件很難得的事，可以利用這個機會，去幫助一個人，甚至改變一個家庭。至於接掌兒童醫院，他謙虛表示「希望我的加入，能讓兒童醫院越來越好，畢竟一個機構是在時代的齒輪裡面滾動前進的，它本來就有既定的方向，如果我的加入讓它走得更好一點，那我在這個過程中，也只是微不足道的一部分。」

專精高危險妊娠與母胎醫學的陳治平接任馬偕兒童醫院院長。（記者邱芷柔攝）

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