健康網》 「桑葉」不是蠶寶寶限定！ 入中藥治感冒又能控糖

中醫師提到，桑樹整棵都是寶，其中桑葉具有清熱解毒、涼血、明目等功效，常被用來治療感冒、咳嗽生痰、糖尿病等疾病。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕大家小時候應該都有養過蠶寶寶吧！但您知道蠶寶寶最愛的桑葉，中醫也會入藥使用嗎？中壢／楊梅風澤中醫診所中醫師張宏銘表示，桑葉含有多種維生素和礦物質、類黃酮、葉綠素和多酚類化合物等，可幫助抗氧化、增強免疫力、促進消化、調解血糖以及心血管保健等功效，臨床上常被用來治療感冒、高血壓、糖尿病等。

張宏銘在臉書專頁「張宏銘中醫師 鯨生情緣」發文分享，整棵桑樹都是寶！1棵桑樹提供4種臨床中藥材，包括：桑葉、桑葚、桑樹的樹枝（桑枝）、桑樹的根（桑白皮），各自有不同的功效。

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針對桑葉功效，張宏銘指出，其含有多種維生素和礦物質，像是維生素A、C、鐵、鈣、鉀等，其中以維生素C的含量最為豐富。不只如此，桑葉還富含類黃酮、葉綠素和多酚類化合物等，可幫助抗氧化、增強免疫力、促進消化、調解血糖以及心血管保健等功效。

張宏銘進一步說明，以中醫觀點來看，桑葉具有清熱解毒、涼血、明目等功效，臨床上常被用來治療感冒、染風寒、咳嗽生痰、高血壓、糖尿病等症狀，都有不錯的療效。

自製「桑葉茶」，超簡單！張宏銘提及，將適量乾桑葉熱水沖泡，浸泡5-10分鐘後，把桑葉撈起來，放涼就可以喝了。可以無糖直接喝或加一點冰糖、蜂蜜，稍微調味一下，也可試著加上薄荷、乾荷葉做成調和飲，也都不錯。不過也提醒，應適量飲用，切勿空腹飲用，喝太多，反倒可能造成腸胃不舒服或腹瀉。

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