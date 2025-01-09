自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》麻疹接觸者 疾管署：未守規定恐挨罰30萬

2025/01/09 17:42

疾管署提醒，若收到自主健康管理通知書，應避免出入公共場所，並儘量佩戴口罩；且仍可正常生活。（圖取自freepik）

疾管署提醒，若收到自主健康管理通知書，應避免出入公共場所，並儘量佩戴口罩；且仍可正常生活。（圖取自freepik）

相關新聞請見

搶打麻疹疫苗 前台大醫生呼籲留給2族群：助台灣避免大流行

健康網》麻疹傳染力是新冠6倍！ 醫列「15重點」速懂

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期麻疹疫情延燒，不少麻疹確診者行動力旺盛，不乏搭高鐵南來北往、或是吃尾牙、吃喜宴，在跨年夜跑趴跑通宵者。由於麻疹傳染力高，幾次匡列的接觸者步算少。若是真被匡列，需要做些什麼呢？疾管署表示，接觸者將收到「麻疹接觸者自主健康管理通知書」，應在18天內每天早晚各量體溫一次，若出現症狀需通知衛生單位，由單位安排就醫；如未遵守規範，將依照傳染病防治法開罰6至30萬元。

台中市衛生局說明，近期有一例北部的麻疹確診者，曾在2024年底到台中遊玩，以大眾運輸工具為主要移動方式。台中市衛生局更在今日公布一名20多歲男性確診者的足跡，在跨年夜連跑2酒吧。

如果我是麻疹患者的接觸者，該做什麼？疾管署表示，麻疹個案之接觸者於自主健康管理期間（與麻疹病例最後1次接觸日起往後推算18天內），應每日早晚各量體溫1次，並詳實記錄體溫、活動史及是否出現疑似症狀，如果沒有任何不適或未出現疑似症狀如發燒、出疹、咳嗽、鼻炎、結膜炎等，仍可正常生活，但應避免出入公共場所，並儘量佩戴口罩。

接觸者如在自主健康管理期間出現疑似症狀，則應進行自我隔離，並電話通知衛生單位，由衛生單位安排就醫，預先規劃好動線，避免接觸到其他等候看診的人。就醫時並請主動出示相關通知，全程佩戴口罩。疾管署提醒，若未遵守自主健康管理規範，依傳染病防治法第48條及同法第67條規定，處6至30萬元罰鍰。

北市衛生局表示，在收到自主健康管理通知書後，應自主健康管理18天（自最後接觸日起算）。養成良好個人衛生習慣，落實正確洗手、咳嗽禮節等防護措施。如有症狀切勿自行就醫，請先佩戴口罩並通報各轄區健康服務中心窗口（假日請通報臺北市政府衛生局防疫專線02-23753782），進行評估及協助就醫，勿搭乘大眾運輸系統，並主動告知醫師相關旅遊史及接觸史。如接觸者未接種疫苗或未曾感染者，請儘速接種MMR疫苗（麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗）。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中