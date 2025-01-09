健康網》麻疹接觸者 疾管署：未守規定恐挨罰30萬

疾管署提醒，若收到自主健康管理通知書，應避免出入公共場所，並儘量佩戴口罩；且仍可正常生活。（圖取自freepik）

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葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期麻疹疫情延燒，不少麻疹確診者行動力旺盛，不乏搭高鐵南來北往、或是吃尾牙、吃喜宴，在跨年夜跑趴跑通宵者。由於麻疹傳染力高，幾次匡列的接觸者步算少。若是真被匡列，需要做些什麼呢？疾管署表示，接觸者將收到「麻疹接觸者自主健康管理通知書」，應在18天內每天早晚各量體溫一次，若出現症狀需通知衛生單位，由單位安排就醫；如未遵守規範，將依照傳染病防治法開罰6至30萬元。

台中市衛生局說明，近期有一例北部的麻疹確診者，曾在2024年底到台中遊玩，以大眾運輸工具為主要移動方式。台中市衛生局更在今日公布一名20多歲男性確診者的足跡，在跨年夜連跑2酒吧。

如果我是麻疹患者的接觸者，該做什麼？疾管署表示，麻疹個案之接觸者於自主健康管理期間（與麻疹病例最後1次接觸日起往後推算18天內），應每日早晚各量體溫1次，並詳實記錄體溫、活動史及是否出現疑似症狀，如果沒有任何不適或未出現疑似症狀如發燒、出疹、咳嗽、鼻炎、結膜炎等，仍可正常生活，但應避免出入公共場所，並儘量佩戴口罩。

接觸者如在自主健康管理期間出現疑似症狀，則應進行自我隔離，並電話通知衛生單位，由衛生單位安排就醫，預先規劃好動線，避免接觸到其他等候看診的人。就醫時並請主動出示相關通知，全程佩戴口罩。疾管署提醒，若未遵守自主健康管理規範，依傳染病防治法第48條及同法第67條規定，處6至30萬元罰鍰。

北市衛生局表示，在收到自主健康管理通知書後，應自主健康管理18天（自最後接觸日起算）。養成良好個人衛生習慣，落實正確洗手、咳嗽禮節等防護措施。如有症狀切勿自行就醫，請先佩戴口罩並通報各轄區健康服務中心窗口（假日請通報臺北市政府衛生局防疫專線02-23753782），進行評估及協助就醫，勿搭乘大眾運輸系統，並主動告知醫師相關旅遊史及接觸史。如接觸者未接種疫苗或未曾感染者，請儘速接種MMR疫苗（麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗）。

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