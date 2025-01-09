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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

搶打麻疹疫苗 前台大醫生呼籲留給2族群：助台灣避免大流行

2025/01/09 12:27

衛福部疾管署提醒，一般民眾近期若計劃前往麻疹流行地區，可至旅遊醫學門診諮詢評估接種疫苗。（疾管署提供）

衛福部疾管署提醒，一般民眾近期若計劃前往麻疹流行地區，可至旅遊醫學門診諮詢評估接種疫苗。（疾管署提供）

〔即時新聞／綜合報導〕近期麻疹疫情升溫，引起部分民眾爭相打疫苗。不過，前台大感染科醫師林氏璧今（9）發文呼籲，「請不要每個人都去搶打麻疹疫苗，把疫苗留給風險最大的醫護人員和小朋友」，唯有這兩群人打好打滿，築起最重要的防線，才能讓台灣沒有造成麻疹大流行的條件。

林氏璧今於「日本自助旅遊中毒者」臉書粉專發文提及，在1981年之後出生的成年人，現在年紀約21至44歲的接種疫苗世代、小時候沒有得過麻疹這群人，須不分風險每個人都去測抗體或補接種疫苗嗎？「這個醫學問題其實許多專家的看法會有所不同，如果你問我的話，我會說不需要。」

血中測到麻疹病毒的抗體下降，真的代表沒有免疫力嗎？打完疫苗對麻疹的防護力真的僅維持約15至20年嗎？林氏璧解釋，1981年這個建議主要根據台灣於2007年的大規模研究發現，1982年8月之後出生屬於已經不太會自然得到麻疹的疫苗施打世代，血中麻疹抗體可能不足。

「我個人認為此議題其實有點複雜」，林氏璧說，因血中測到抗體降低，並不一定代表真的身體對麻疹沒有免疫記憶。疫苗分為死疫苗、活疫苗，死疫苗因為沒有暴露到完整的病原體，常常產生的抗體有效期的問題；但活疫苗，理論上是可以引發有記憶的終身免疫。

林氏璧指出，他在台大的老師曾說過一個有趣的比喻，即在路上沒有看到軍人，不代表中華民國沒有國防。然一旦有敵人入侵，我們的國防會馬上啟動，軍人會出現作戰，但軍人平時並不須出現在路上。「我們身體的免疫系統也是一樣。」測血中抗體來看此人對某個疾病有無保護力，只能看到片段，但很可能不是免疫力的全貌。「越久沒戰爭，愈不容易在大街上看到軍隊。所以血液中抗體效價下降，不見得代表抵抗力下降」。

若這世代對麻疹的免疫力廣泛性的下降是個問題，「這麼多年來我們早就該看到麻疹大爆發了才對。麻疹的傳染力可不是吃素的，它是空氣傳染加飛沫傳染，戴外科口罩都無法防止空氣傳染的。」林氏璧最後呼籲，麻疹疫苗存貨有限，請把疫苗保留給風險最大的醫護人員和小朋友的常規接種。這兩群人打好打滿，就是幫我們築起最重要的防線，讓台灣沒有造成麻疹大流行的條件。

前台大感染科醫師林氏璧今發文呼籲，「請不要每個人都去搶打麻疹疫苗，把疫苗留給風險最大的醫護人員和小朋友」。（圖擷自「日本自助旅遊中毒者 」臉書粉專）

前台大感染科醫師林氏璧今發文呼籲，「請不要每個人都去搶打麻疹疫苗，把疫苗留給風險最大的醫護人員和小朋友」。（圖擷自「日本自助旅遊中毒者 」臉書粉專）

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