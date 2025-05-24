健康網》減重不能只看體重！ 研究：健康瘦注意這3點

研究顯示，如果是節食而沒有運動的減重，就只是體重下降但腰圍沒有變小，對身體是不好的；健康的減重應搭配運動、同時攝取蛋白質、並注意腰圍；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕對中高齡者而言，體重控制向來存在不少爭議，過度減重可能帶來骨質疏鬆或肌少症等風險，但卻又不得不面對肥胖對心血管健康的威脅。怎麼做才是健康又有效的減重方式？宇平診所心臟內科醫師劉中平指出，一項美國研究顯示，如果是節食而沒有運動的減重，就只是體重下降但腰圍沒有變小，對身體是不好的；健康的減重應搭配運動、同時攝取蛋白質、並注意腰圍。

劉中平於臉書專頁「劉中平醫師的心臟科筆記」發文表示，近期發表於《美國醫學會雜誌（JAMA）》的研究顯示，在50到79歲的美國女性追蹤18年的研究結果發現，努力減重可以減少心血管疾病，但如果搭配腰圍變窄就能更進一步減少癌症和整體的死亡率。而非預期的體重下降或腰圍變細則可能增加生命危險。

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學者們的解釋是，減重最怕也減少了肌肉，所以如果只有節食而沒有運動，少吃東西卻沒有增加蛋白質攝取，這樣對身體其實是不好的。最典型的就是體重數字減少，但腰圍沒有瘦下來，這樣可能就是瘦了四肢的肌肉，不過腰部和內臟脂肪沒有減少。

多運動的人可以減少腰部脂肪，同時可以增加肌肉量和心臟循環，搭配運動的減肥才最健康的方式。 而非預期性的消瘦，在中年以上婦女反而要擔心癌症或是全身性疾病發生。而減重除了好看，更重要的是要健康，而正確的體重控制才會讓我們事半功倍。控制體重的時候：

●同時要搭配運動。

●同時要多攝取蛋白質。

●同時要注意腰圍。

這樣才可以讓大家美麗又健康。

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