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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》4病毒齊發 醫：交叉感染風險提高

2025/05/24 16:43

面對疫情，醫師提醒「勤洗手才是王道」。示意圖。（圖取自shutterstock）

面對疫情，醫師提醒「勤洗手才是王道」。示意圖。（圖取自shutterstock）

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健康網》新冠與流感有何不同？醫：嚴重住院皆須隔離

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期不論在捷運車廂、公司內，不時能聽見咳嗽聲。聯新國際醫院小兒感染科醫師李尚謙說明目前「4大病毒齊發」，流感、人類間質肺炎病毒、副流感病毒、新冠病毒同步流行中。

李尚謙在臉書粉專「育兒上上籤。小兒感染科李尚謙醫師」表示，根據最近呼吸道分子生物學檢驗，前三名分別是：流感病毒、人類間質肺炎病毒、 副流感病毒。

除此之外，根據最新資料顯示，最近COVID-19呈現明顯上升趨勢，預估疫情將於6月中下旬達到高峰，就診人次可能攀升至每週5.5至6.5萬人，對高風險族群（如65歲以上、具慢性病史及未接種JN.1疫苗者）帶來重症與死亡風險。

近期流行的變異株以JN.1為主，並有NB.1.8.1及XEC等共同流行，其中LP.8.1為主要變異株。其他國家新冠陽性率亦持續攀升，LP.8.1在歐美地區佔比高，亞洲地區如中國及香港亦有明顯上升趨勢。

近期COVID-19疫情再度上升的原因，主要可從以下幾個面向來解釋：

一、病毒因素：

●新變異株：目前流行的變異株如 JN.1、NB.1.8.1、XEC、LP.8.1 等，具有更強的傳播力與免疫逃脫能力，即使曾經感染或接種疫苗者仍可能再次感染。

●疫苗保護力下降：多數人距離最後一劑疫苗接種已超過半年至一年，保護效力隨時間減弱，特別是針對新變異株的效果較差。

二、人口免疫力因素：

●未施打次世代疫苗者比例高：尤其在高齡者與慢性病患者族群中更為明顯。

●自然感染間隔過長：若上次感染已是2022年或更早，體內中和抗體已大幅下降，對目前流行株的抵抗力不足。

三、社會行為與環境因素：

●防疫鬆懈：口罩使用率降低、邊境管制放寬、人群聚集增加（如母親節活動、畢業典禮等），都有助於病毒傳播。

●與其他病毒共流行：目前同時有流感、副流感、hMPV等病毒流行，共病感染與交叉感染機率升高，也會使COVID-19更易傳播與被檢出。

李尚謙表示，許多因素造成了近期新冠疫情升高：包括病毒變異更強、群體免疫力下降、疫苗涵蓋不足與社會行為改變。最後提醒「勤洗手才是王道」。

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