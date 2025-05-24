健康網》新冠與流感有何不同？醫：嚴重住院皆須隔離

近期不少人咳個沒完，想知道：新冠與流感症狀接近，兩者有何區別？（圖取自freepik）

相關新聞請見

健康網》新冠猛襲！ 醫：防疫「3大招+3小招」佈下防護網

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期新冠疫情升溫，上週就診人次以1.9萬，創下今（2025）年新高。不少人困惑，新冠與流感有什麼不同？急診醫學科醫師田知學在臉書說明新冠與流感，兩者不同治療方式；同時提醒「顧好自己的免疫力，減少不必要的接觸」。

請繼續往下閱讀...

田知學在臉書粉專「布農Doc 田知學」指出，近期流感趨緩，但新冠有上衝趨勢！你知道現在流感和新冠的治療方式有什麼不同嗎？田知學說明：

●流感（Flu）：

●快篩採檢：公費

●抗病毒藥物（如克流感）：自費；除了孕婦，未滿五歲/65歲以上，具重大傷病、免疫不全或高風險慢性病者等特殊狀況。

另外田知學補充，若僅符合自費條件者，建議使用一次性、特效較強的藥物，越早治療效果越好。

●新冠肺炎（COVID-19）：

●採檢補助對象：小於5歲、大於65歲，以及有高風險慢性疾病或免疫功能不全者屬公費；其他族群需自費或自行管理。

●抗病毒藥物補助對象：65歲以上，或有相關慢性病／免疫功能差者，屬公費對象；其餘族群則以自身免疫力為主。

同時兩者的共通點是：重症病人（無論流感或新冠）如住院，皆需進行隔離措施。

最後田知學提醒，「顧好自己的免疫力，減少不必要的接觸；如果確診，也記得保護身邊的人！做好防護、理性就醫、不要恐慌。」

疾管署表示，官網的「新冠最新防疫專區」，彙整各縣市衛生局提供之家用快篩試劑販售藥局及提供醫用快篩醫療院所名單連結，也提供疫苗接種院所、抗病毒藥劑配置存放點、快篩陽性怎麼辦等資訊，方便民眾查詢。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法