健康網》有「巴瑞特氏食道」要定期做胃鏡嗎？研究提新見解

若發現食道出現鮭魚色斑點，很可能是「巴瑞特氏食道」；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕大家多知道，食道癌有個前驅病變是「巴瑞特氏食道」，過去多認為有此狀況的病患，需定期進行胃鏡檢查，以期早期發現食道癌。消化內科主治醫師朱家聲引用英國研究發現，有症狀再接受胃鏡檢查就好，不需要規則檢查。因為「規則檢查」以及「有症狀再檢查」，存活率、癌症特異性存活率、癌症診斷時間、癌症診斷期別，都沒有差異。

朱家聲在粉專「朱家聲醫師 Dr. Chucs」說明巴瑞特氏食道（Barrett’s esophagus, BE）是食道癌 （esophageal adenocarcinoma, EAC）的前驅病變。以往認為有巴瑞特氏食道的病患需要定期接受胃鏡檢查，可以早期發現食道癌，並早期治療。

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然而朱家聲說明，英國有一項隨機對照實驗中發現：巴瑞特氏食道的病患（最少追蹤10年），每兩年接受一次胃鏡檢查；比起僅在出現症狀時才接受胃鏡檢查，存活率、癌症特異性存活率、癌症診斷時間、癌症診斷期別，都沒有差異。

朱家聲總結，這篇論文的重點是：有症狀再接受胃鏡檢查就好，不需要規則檢查。只是「這篇文章會改變臨床醫師對病患的建議嗎？病患可以接受嗎？」，則沒有答案。

關於什麼是「巴瑞特氏食道」？國軍台中總醫院衛教資料說明，正常黏膜有Z-line顏色區分不同上皮，一般來說呈現分明涇渭分明環形結構，本質上就是胃腸道黏膜化生。在內視鏡的視野下，若胃與食道上皮出現如鮭魚色的柱狀上皮黏膜，向上延伸取代了粉白色的鱗狀上皮所在的位置，就得合理懷疑是「巴瑞特氏食道」。

黃金標準必須端賴病理佐證。至於那些沒有接受切片或切片結果無法確認，如此會建議經由專門的內視鏡醫師，會建議一年內再次接受胃鏡切片評估。

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