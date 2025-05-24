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健康網》世壯運外籍選手驟逝 認識敗血症
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕近日世壯運賽程進行中，卻傳來不幸消息。一名外籍選手在出賽前因敗血症過世，等不到出賽。據報導，在雙北世界壯年運動會期間，一位報名田徑項目的63歲英國籍選手，不幸於5月21日中午因敗血症過世；執行委員會將全力協助相關後事安排。
三軍總醫院桃園分院衛教資料說明，敗血症是指感染（細菌、黴菌、病毒等病原體）所引起的全身性發炎反應，當人體的免疫能力不足且被細菌大量侵入，細菌會在血液內繁殖，產生毒素導致人體各器官能受損，嚴重者將會造成休克及器官衰竭。
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引發敗血症的危險因素有：
●高齡者（≧65歲）。
●免疫系統受抑制者。
●糖尿病、肥胖及癌症病人。
●入住加護病房或曾經住院治療者。
●遺傳缺陷者。
臨床症狀與徵象部分，若有下述四項中之兩項以上，加上感染問題，即可診斷為敗血症。
●體溫高於38℃或低於36℃。
●心率超過每分鐘90 次。
●呼吸速率超過每分鐘20次。
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