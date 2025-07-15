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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

流感公費抗病毒用藥增2對象 8/1上路逾50萬人適用

2025/07/15 15:13

疾管署副署長羅一鈞表示，8月1日起公費流感抗病毒藥劑使用對象再增2類，分別為產後2週內婦女、未滿18歲兒少BMI超過同齡第95百分位者。（資料照，記者林惠琴攝）

疾管署副署長羅一鈞表示，8月1日起公費流感抗病毒藥劑使用對象再增2類，分別為產後2週內婦女、未滿18歲兒少BMI超過同齡第95百分位者。（資料照，記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕國內類流感就診已連續7週下降，上週78503人次為今年最低，但為了備戰下一波流感季，疾管署今（15日）宣布，8月1日起公費流感抗病毒藥劑使用對象再增2類，分別為產後2週內婦女，以及未滿18歲兒少BMI（身體質量指數）超過同齡第95百分位者，涵蓋兒少肥胖定義，估計相關人口數分別為13.5萬和36.7萬。

疾管署副署長羅一鈞表示，此次修訂是參考世界衛生組織與美國疾病管制中心公布指引，以及台灣感染症醫學會、台灣兒童感染症醫學會建議，並於今年5月14日衛福部傳染病防治諮詢會流感防治組會議諮詢專家委員意見後，進而做出的調整。

羅一鈞指出，根據國際指引、相關醫學會及文獻資料顯示，產後2週內婦女於生理上仍處於免疫系統尚未完全恢復的階段，感染流感後發生併發症及死亡風險都相對較高，因此增列至公費藥劑使用對象；而肥胖者感染流感後的住院率較高且恢復狀況也較差，但原條件限定為BMI≧30，未能涵括兒少BMI肥胖定義，此次進而明確定義。

羅一鈞說明，自今年8月1日起，這2類族群如有類流感症狀，經醫師判斷符合用藥治療者，不需流感快篩，即可開立公費藥劑，以把握用藥時機。目前我國公費藥劑配置於各縣市衛生局規劃的約4千家合約醫療機構，配置藥劑包括克流感、易剋冒及瑞樂沙，現庫存尚有299.9萬人份，占全人口12.8%。

根據疾管署統計，從去年10月至今，累計1689例流感重症，其中410例死亡。死亡個案年齡介於未滿10歲至90歲以上，感染型別為384例A型H1N1、17例A型H3N2、1例A型未分型、8例B型，其中88%未接種流感疫苗，87%具慢性病史。

疾管署公布公費流感抗病毒藥劑使用對象。

疾管署公布公費流感抗病毒藥劑使用對象。

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