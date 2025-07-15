M痘更兇猛！境外移入中國占一半 新病毒株在中現蹤

疾管署疫情中心副主任李佳琳提醒M痘疫情傳播風險持續。（疾管署提供）

〔記者林惠琴／台北報導〕M痘傳染風險上升，疾管署今（15日）公布上週新增4例M痘，包含3例本土、1例境外移入來自中國；今年累積17例本土及4例境外移入，境外移入以中國2例占一半，其餘香港及泰國各1例，提醒傳染力更強、更兇猛的Ib型，中國從6月底至今已新增9例，民眾前往應注意防護措施。

疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，上週新增4例M痘，包含3例本土為北部2例及中部1例，以及1例中國移入，均為30多歲男性，均未曾接種M痘疫苗，於7月上旬發病，因身體陸續出現皮疹、水泡、膿疱等症狀，經醫師評估後採檢通報，經疫調發現皆為散發病例。

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李佳琳指出，全球M痘疫情持續，自今（2025）年截至7月11日已累計逾2萬例，主要發生在非洲、美洲。亞洲包括中國、澳大利亞、菲律賓、泰國、香港、新加坡等持續報告零星疫情，其中，中國自6月底迄今新增9例Ib型，已累計23例Ib型。我國則尚未出現Ib型個案。

李佳琳說明，世界衛生組織宣告此波疫情仍然構成「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC），並建議所有發生傳播的國家參考建議採取如監測與防控、疫苗接種等相關措施。

疾管署統計，2022年6月23日將M痘列為第二類法定傳染病至今累計473例，其中441例本土及32例境外移入，今年則占17例本土及4例境外移入。

國內截至今年7月13日，已有99661人接種1劑M痘疫苗，其中完成2劑疫苗接種68484人，顯示仍有31177人、占31%待接種第2劑疫苗，疾管署副署長羅一鈞提醒，時至暑假活動及旅遊旺季，去年6月至12月為國內M痘流行高峰期，尚未接種第2劑疫苗者應儘速接種，以達完整保護力。

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