自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

「止痛藥愈吃愈痛！」金融女主管頭炸裂 醫揭偏頭痛隱形危機

2025/08/22 11:56

醫師提醒，若每個月頭痛超過4天、止痛藥難以壓制或嚴重影響生活，就該就醫，避免惡化。情境照與新聞無關。（記者邱芷柔攝）

醫師提醒，若每個月頭痛超過4天、止痛藥難以壓制或嚴重影響生活，就該就醫，避免惡化。情境照與新聞無關。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕40歲金融女主管小貞（化名）長期操盤全球股市；熬夜盯盤壓力大，頻繁頭痛讓她靠止痛藥硬撐，但效果愈來愈差，每週甚至得請1天假休養，就醫後才確診為慢性偏頭痛。醫師提醒，若每個月頭痛超過4天、止痛藥難以壓制或嚴重影響生活，就該就醫，避免惡化。

台灣年輕病友協會曾調查，近7成頭痛患者每月平均請病假3天，即使勉強上班也常注意力不集中。林口長庚醫院副教授、腦中風病房主任張庭瑜指出，偏頭痛是中至重度的原發性頭痛，常伴隨怕光、怕吵、噁心、嘔吐，甚至閃光或視覺缺損等「預兆」。偏頭痛盛行於20歲至60歲青壯族群，正值生產力高峰，因此對職場衝擊不容小覷。

她提醒，止痛藥只能暫時緩解，若一週服用超過2、3次，還可能導致「藥物過度使用頭痛」，效果愈差。若長期未治療，當連續3個月以上、每月有一半日子都在頭痛，就可診斷為慢性偏頭痛，治療難度更高。

張庭瑜說，為降低發作頻率，建議採取預防性治療，通常需持續6至12個月，才能穩定大腦功能，再依醫囑逐步減藥。治療選項包括傳統口服藥物、肉毒桿菌素注射，以及近年問世的單株抗體新藥。她分享，一名電子大廠業務因長年出差與時差困擾，每月頭痛多達10天，靠止痛藥過日子，在接受預防性治療後，頭痛天數降至每月1至2天，工作效率明顯提升，終於擺脫「藥罐子」生活。

除了藥物，規律作息與運動同樣重要，醫師也建議，每週運動三次，並透過「頭痛日記」找出個人誘因。台灣頭痛學會理事長楊鈞百強調，偶爾頭痛吃止痛藥無妨，但若頻率增加、藥效不佳或影響生活，就應及早就醫。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中