健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

確診糖尿病2年 高中生未規律服藥險喪命

2025/08/22 05:30
確診糖尿病2年 高中生未規律服藥險喪命

▲16歲林男患有第2型糖尿病，因未規律服藥，誘發罕見的糖尿病急症「高血糖高滲透壓狀態」（HHS），醫師提醒，這類併發症死亡率高達2成，不可掉以輕心。（彰化醫院提供）

記者陳冠備／彰化報導

確診糖尿病2年 高中生未規律服藥險喪命

▲彰化醫院指出，隨著飲食精緻化與肥胖比例升高，第2型糖尿病逐漸年輕化。 （彰化醫院提供）

彰化縣一名16歲的林姓高中二年級男生，日前跑步時突然頭暈摔倒，手腳擦傷，送進衛福部彰化醫院檢查後竟驚覺是「第2型糖尿病」患者，因未規律服藥，誘發罕見卻致命的糖尿病急症「高血糖高滲透壓狀態」（HHS）。醫師提醒，這類併發症死亡率高達2成，呼籲青少年與家長不可掉以輕心。

第2型糖尿病併發症 致死率2成

林同學表示，當時他跑步時渾身無力，頭暈目眩、心跳急促，甚至口渴到無法忍受，跌倒後竟爬不起來，最後送醫才知道自己「差點沒命」。這次驚險經歷讓他嚇壞，直呼未來一定會乖乖按時吃藥，不敢再輕忽病情。

彰化醫院小兒科主任馬瑞杉指出，林同學送到急診時血糖竟高達729mg/dL（正常值小於200），糖化血色素10.6％（正常值約4至5.6％），合併嚴重脫水，是典型HHS發作，經住院積極治療後才逐漸恢復。醫院追查病史也發現，林其實在14歲就因學校健康檢查發現異常，被診斷出第2型糖尿病，需要長期服藥，但因覺得身體沒異狀，常常偷懶沒吃，才釀成這場意外。

馬瑞杉表示，糖尿病分為第1型與第2型，第2型則與遺傳、肥胖、飲食不當及缺乏運動有關，過去多見於中老年人，但隨著飲食精緻化與肥胖比例升高，第2型糖尿病逐漸年輕化，且患者有時並無自覺，等到嚴重脫水、虛弱、痙攣、視力模糊才被發現，若延誤送醫，恐會危及生命。

