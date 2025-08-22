9旬翁牽機車跌倒頭撕裂腦出血 醫籲注意居家安全

李綜合醫院神經外科主治醫師李旭東提醒，3成以上長輩在家中跌倒要注意。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市大甲一名90歲老翁，日前在家中移動機車，整個人往前跌倒，頭撞到地面，當場造成頭部撕裂傷，血流如注，送到醫院急診，醫師檢查發現有兩處傷口，其中一處撕裂傷達4公分，縫了10多針，進一步檢查，同時發現有輕微腦出血，住院治療後，已經平安返家休養，醫師指出，超過3成的長輩都在家中、客廳、臥室跌倒，提醒民眾要特別留意。

李綜合醫院總院長、神經外科主治醫師李旭東表示，該患者自述，在家中騎樓牽機車時摔倒，頭部當場著地，流了很多血，被救護車送到醫院急診，清洗傷口後，發現有一個4公分及一個1公分的撕裂傷，右膝蓋也擦傷，頭部縫了10多針，由於撞擊力道很大，進一步檢查確認顱內右額葉腦輕微出血，馬上安排住院治療。

李旭東指出，依衛福部公布數據顯示，跌倒是65歲以上長者事故傷害死亡原因的第二名，每6位長者就有1位曾經跌倒，由於國內65歲以上人口已超過460萬人，因此，他特別提醒，更要注意長者肌肉流失與骨質疏鬆等問題來預防跌倒，尤其反應力不足的長輩，更是不要騎車或開車，以免反應不及自摔或釀車禍。

從衛福部資料統計，長輩在家中最常見跌倒受傷的地點分別為臥室、客廳、浴室，這三個地方也是長輩待最久的地方。臥室應該要明亮、床的高度要依長輩身高量身打造，容易上下床，床邊放置助行器或安裝手把；客廳不要堆放雜物，動線要良好，避免絆倒；浴室要保持乾燥、放置防滑墊，最好加裝扶手防止摔倒。

李旭東建議，要預防長輩跌倒的風險，除了平時要注意攝取的熱量與蛋白質，有罹患高血壓、高血糖等慢性疾病的長者，更要依照醫囑按時吃藥及追蹤，也可以利用國健署「長者量六力」LINE官方帳號，每半年進行一次認知、行動等功能評估，提早發現跌倒風險。

