屏縣護理人力補助專案見效 人力缺口已補足近半 收入平均增逾13％

屏東榮總團隊在學生實習期間提供照顧與啟發。（屏東縣政府提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕維護民眾就醫權益，屏東縣政府5月推出「護理人力補助專案試辦計畫」，與縣內醫院簽署合作意向書，攜手留才，對象包括應屆畢業生、返鄉及重返醫院職場者。原護理缺口逾400人，計畫實施3個多月來已召募到203人，達成率逾4成，目標護理人力500名，持續召募中。

屏縣府表示，該計畫針對初次執登、返鄉或重返臨床工作的非公職護理人員，凡於縣內醫院輪值急性、慢性一般病房或特殊病房者，每月醫院調高本薪3000元，縣府再加碼補助3000元，最長可補助12個月，等同每月最高加薪6000元，平均月薪提升逾13%。

請繼續往下閱讀...

偏鄉與原鄉地區感受尤深。牡丹鄉潘阿嬤感動說，以前救護車載到外縣市，路上就要超過2個鐘頭，就怕來不及，現在縣內醫院護理師多了，很多狀況馬上處理，不用再顛簸到外地，「真的安心很多！」

恆春基督教醫院護理師陳佳琦是高雄人，原在台北長照機構服務，今年5月恆基到職。她表示，偏鄉更需要護理人員，看到縣府推出的政策覺得很好，除了院方提供住宿優惠，更能增加實質薪水很有感。

20歲的黃詩雅、徐豊順，都是美和科大護理系專五生，雖然決定繼續攻讀二技，但因在屏東榮總實習期間深受團隊照顧與啟發，毅然投入第一線，並選擇外界認為最艱難的加護病房。

屏東榮總主任徐敏芬指出，院方積極導入智慧醫療科技，減輕護理負荷、縮短行政作業，讓護理師專注照護病人，感謝縣府政策，讓護理人員切實感受到被支持。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法