自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

屏縣護理人力補助專案見效 人力缺口已補足近半 收入平均增逾13％

2025/08/22 10:16

屏東榮總團隊在學生實習期間提供照顧與啟發。（屏東縣政府提供）

屏東榮總團隊在學生實習期間提供照顧與啟發。（屏東縣政府提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕維護民眾就醫權益，屏東縣政府5月推出「護理人力補助專案試辦計畫」，與縣內醫院簽署合作意向書，攜手留才，對象包括應屆畢業生、返鄉及重返醫院職場者。原護理缺口逾400人，計畫實施3個多月來已召募到203人，達成率逾4成，目標護理人力500名，持續召募中。

屏縣府表示，該計畫針對初次執登、返鄉或重返臨床工作的非公職護理人員，凡於縣內醫院輪值急性、慢性一般病房或特殊病房者，每月醫院調高本薪3000元，縣府再加碼補助3000元，最長可補助12個月，等同每月最高加薪6000元，平均月薪提升逾13%。

偏鄉與原鄉地區感受尤深。牡丹鄉潘阿嬤感動說，以前救護車載到外縣市，路上就要超過2個鐘頭，就怕來不及，現在縣內醫院護理師多了，很多狀況馬上處理，不用再顛簸到外地，「真的安心很多！」

恆春基督教醫院護理師陳佳琦是高雄人，原在台北長照機構服務，今年5月恆基到職。她表示，偏鄉更需要護理人員，看到縣府推出的政策覺得很好，除了院方提供住宿優惠，更能增加實質薪水很有感。

20歲的黃詩雅、徐豊順，都是美和科大護理系專五生，雖然決定繼續攻讀二技，但因在屏東榮總實習期間深受團隊照顧與啟發，毅然投入第一線，並選擇外界認為最艱難的加護病房。

屏東榮總主任徐敏芬指出，院方積極導入智慧醫療科技，減輕護理負荷、縮短行政作業，讓護理師專注照護病人，感謝縣府政策，讓護理人員切實感受到被支持。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中