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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

新冠再增114例重症 40多歲男併敗血症住院4天亡

2025/07/15 15:41

上週新冠肺炎新增114例重症及32例死亡，其中最年輕死亡為南部40多歲男性；示意圖，非當事人。（圖取自shutterstock）

上週新冠肺炎新增114例重症及32例死亡，其中最年輕死亡為南部40多歲男性；示意圖，非當事人。（圖取自shutterstock）

〔記者林惠琴／台北報導〕國內新冠疫情持續下降，但上週就診仍達2萬9007人次，並新增114例重症及32例死亡，其中最年輕死亡為南部40多歲男性，因為病況惡化且併發敗血症，於住院第4天不幸過世，疾管署提醒，目前嬰幼兒、年長者、具慢性病史族群，重症風險仍較高，要注意警示症狀。

疾管署防疫醫師林詠青表示，上週新冠死亡較年輕個案為南部40多歲男性，本身有神經系統慢性病及心臟病史，長期臥床，過往曾打6劑新冠疫苗，但未接種最新的JN.1疫苗。

林詠青指出，該名個案從7月初開始出現發燒、咳嗽等症狀，就醫前新冠快篩陽性，因為後續出現呼吸急促、喘鳴聲等情形，進一步送急診，結果發現血氧偏低、胸部X光顯示肺炎，收治於加護病房，使用抗生素與抗病毒藥物，但住院期間持續惡化且併發敗血症，不幸於住院第4天過世。

林詠青說明，目前感染新冠大部分是輕症，但仍有重症可能性，尤其嬰幼兒、年長者、具慢性病史族群等風險較高，要注意併發重症徵兆。

8大新冠重症警訊為喘或呼吸困難；持續胸痛或胸悶；意識不清；皮膚、嘴唇或指甲床發青；無法進食、喝水或服藥；過去24小時無尿或尿量顯著減少、收縮壓<90mmHg；無發燒之情形下心跳>100次／分鐘，應立刻就醫。

兒童警示徵象則包括發燒超過48小時或高燒超過39度合併發冷／冒冷汗、退燒後持續活動力不佳、退燒後持續呼吸急促／喘／胸悶胸痛、持續性嘔吐／頭痛或腹痛、超過12小時未進食或解尿，請家長儘速帶往就醫；若已出現抽搐、肌躍型抽搐、步態不穩、意識不佳或持續昏睡、呼吸困難或有胸凹現象、唇色發白或發紫、血氧飽和度低於94%、肢體冰冷合併皮膚斑駁、冒冷汗、體溫大於41度等症狀時，亦務必立即送醫治療。

疾管署防疫醫師林詠青提醒民眾：注意新冠重症、以及警示症狀。（疾管署提供）

疾管署防疫醫師林詠青提醒民眾：注意新冠重症、以及警示症狀。（疾管署提供）

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