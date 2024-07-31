健康網》小小孩咳不停又難餵藥 中醫藥浴來幫忙

中醫師指出，嬰幼兒皮膚只有成人厚度的一半，藥浴可以透過皮膚安全有效的快速發揮作用；圖為情境照。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕孩子半夜咳不停，加上餵藥不易，讓家長揪心又困擾；對此，彰化馬光中醫診所中醫師羅凱陽指出，針對5-6歲以下的小小孩們會開立藥浴的方式，也因為小小孩們皮膚厚度較薄且結構還在發展中，因此透過藥浴的效果相當不錯！

幼兒常見呼吸道疾病症狀分辨

羅凱陽也教大家如何分辨感冒、流感、過敏等疾病症狀：

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1.普通感冒：多為鼻病毒或副流感病毒造成，症狀出現咳嗽、流鼻水、喉嚨痛、輕微發燒等症狀，症狀相對較輕微，但也可能學校或幼兒園容易交叉感染，有時會症狀改變甚快。

2.流行性感冒：流感發病的速度快，症狀出現高燒、喉嚨劇痛、頭痛、全身痠痛等症狀，也較容易引發肺炎或支氣管炎及中耳炎等，更容易變成重症，通常是可以做快篩去檢查。

中醫師提醒，流感症狀包括高燒、喉嚨劇痛、頭痛、全身痠痛等症狀，也較容易引發肺炎或支氣管炎及中耳炎等；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

3.胃腸病毒類型：輪狀、諾羅病毒，症狀出現發燒、上吐下瀉、嚴重腹瀉且次數大於進食次數，此時要注意孩子是否脫水、心跳加速、活力降低、尿量少、口唇乾燥等狀況。

腸病毒，常見症狀口足手出現水泡、喉嚨痛、發燒、疱疹性咽峽炎，較嚴重時會意識不清楚、全身抽搐、嘔吐、心跳快呼吸急促。

4.過敏性鼻炎：季節交替或者早上起床容易打噴嚏，流鼻水，晚上鼻塞打呼等，眼睛癢、鼻子癢，這些是過敏常見的症狀，父母是過敏體質的話小孩過敏機率也會較高。

5.氣喘：氣喘症狀會有咳嗽，嚴重時咳不停，吸不到空氣的感覺，甚至出現喘鳴聲，咻咻咻的聲音，躺下後及夜咳的症狀嚴重，氣喘其實是一種下呼吸道過敏。

中醫藥物治療對策

羅凱陽指出，急性期注重症狀治療。對中醫來說，分寒、熱、虛、實等，搭配症狀支持的治療方式通常效果明顯，等到急性症狀過後，再輔以補臟腑的藥物來調理身體；而緩解期注重提升免疫力，急性期中醫講究先除外感（感冒），把病毒細菌推出去之後，就是調養身體免疫力的好時機。

中醫藥浴使用方法。（馬光中醫診所提供）

藥浴透過皮膚快速發揮作用

羅凱陽表示，藥浴在中國已經有幾千年的歷史，常見的有三種，全身浴、坐浴、足浴，建議嬰幼兒使用全身浴的方式，較為溫熱的溫度。因為嬰幼兒皮膚只有成人厚度的一半，且因為結構還在生長，成分與成人不相同，所以藥浴可以透過皮膚安全有效的快速發揮作用。

藥浴使用方法：首先小小孩洗澡澡桶至少半桶水以上，可以覆蓋身體脖子以下為主，一次大約至少10公克以上的科學中藥粉倒入使用，浸泡時要注意不要淹到口鼻，浸泡時間約10分鐘至20分鐘為佳，注意有外傷不可浸泡，溫度建議在攝氏30度左右為佳，頻率一天一次即可。

彰化馬光中醫診所中醫師羅凱陽。（馬光中醫診所提供）

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