健康網》不只穿衣會「發熱」吃8食物也可！韭菜上榜

營養師說，韭菜可促進血液循環、保養心血管，如韭菜湯、韭菜炒蛋；示意圖。（圖取自photoAC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕大家有這種感覺嗎？每當天氣冷的時候，都感覺手指、腳指不是自己的了！營養師黃品瑄在臉書專頁「營養師品瑄」發文分享一些「發熱食物」給大家，像是老薑、辣椒、大蒜、韭菜、薑黃、肉桂、紅棗，和70%以上巧克力，但記得適量食用就好。另外，腸胃敏感的人，盡量不要空腹吃辣的東西。

暖身8食材

●老薑：有豐富的薑烯酚，幫助身體發熱，記得不削皮功效更好！如薑茶、蛤蜊薑湯。

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●辣椒：辣椒素能使人身體發熱，也可以刺激血液循環。建議腸胃敏感者，不要空腹吃辣！如辣椒醬、辣椒乾。

●大蒜：含有會使身體發熱的蒜素、大蒜烯，可促進人體血液循環、增加代謝，也很適合生吃，如烤蒜、蒜頭雞湯。

●韭菜：促進血液循環、保養心血管，如韭菜湯、韭菜炒蛋。

營養師說，70%以上巧克力糖份比較少，具有可可多酚能促進身體循環；示意圖。（圖取自freepik）

●薑黃：促進代謝使身體產熱，還能夠幫助身體抗氧化、抗發炎，如薑黃咖哩、薑黃雞湯。

●肉桂：肉桂醛有活血效果，可以提高體溫，還能降低心血管疾病風險，如肉桂拿鐵、肉桂茶。

●70%以上巧克力：糖份比較少，具有可可多酚能促進身體循環，可可鹼還能調節情緒，記得適量享用就好！

●紅棗：富含維生素C和鐵質，可以促進血液循環，改善手腳冰冷。

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