健康網》麻疹疫苗不要搶！ 醫：「他們」才可能免疫失憶

醫師建議，把疫苗留給風險最大的醫護人員和小朋友。（美聯社檔案照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕年關將至，無論是要返鄉過年還是出國旅遊，看到「麻疹疫情」人心惶惶，甚至爆出「疫苗搶打潮」；對此，前台大感染科醫師林氏璧建議，把疫苗留給風險最大的醫護人員和小朋友，且「麻疹病毒會讓免疫系統失憶」研究是針對未接種麻疹疫苗孩童，而馬偕兒童醫院兒童感染科主治醫師黃瑽寧指出，99％台灣人都打過麻疹疫苗，不用擔心。

林氏璧在臉書專頁「日本自助旅遊中毒者」與網頁說明，建議的年齡以1981年出生為界，是源於台灣2007年的大規模研究發現，1982年8月之後出生的人，屬於已經不太會自然得到麻疹的疫苗施打世代，血中麻疹抗體可能不足。而血中測到抗體降低，並不一定代表真的身體對麻疹沒有免疫記憶。可以先在疾管署網頁國際旅遊疫情建議等級查詢前往該等地區可能感染之風險，並於出國前至旅遊醫學合約醫院「旅遊醫學門診」，或提供自費MMR疫苗接種服務之醫院診所評估接種需求。若從前有打過MMR疫苗，經過加強（booster），一週就會有免疫力，若真的從未打過，應該是要兩週才有免疫力。

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林氏璧以就學時老師的比喻「路上沒看到軍人，並不代表沒有國防」，免疫系統也是，測血中抗體來看此人對某個疾病有無保護力，只能看到片段，很可能不是免疫力的全貌，血液中抗體效價下降，不見得代表抵抗力下降。此外，活疫苗理論上是可以引發有記憶的終身免疫。

小兒感染科醫師謝明君在臉書專頁「謝明君醫師的暖暖處方箋」發文指出，因境外移入而發生麻疹疫情，其實每隔一段時間就會出現一次，在台灣的疫苗覆蓋率其實很高，可以不用緊張，不確定的族群可以先自費檢查否有抗體（Measles IgG），再決定有沒有打疫苗的必要。

麻疹疫苗施打建議。（圖取自謝明君臉書）

謝明君分享，據統計，台灣1981年以前出生的民眾大部分有麻疹抗體。54歲以上多自然感染麻疹得到的抗體（終生免疫）；44-53歲還有施打追加劑疫苗的部分抗體。1981以後出生，27-43歲的民眾，無自然感染，且之前的疫苗保護力逐漸下降比較有風險。

麻疹疫苗施打建議

●1981年後出生，職業別為醫療業、航空業、旅遊業者，需要確認自己是否有麻疹抗體，無抗體者自費補打一劑麻疹疫苗。

●1981年後出生者，在前往麻疹流行區前2週需自費施打。

●滿5歲孩童，常規MMR疫苗施打第2劑。

●滿1歲幼童，常規MMR疫苗施打第1劑。

●6-12個月幼童，前往麻疹流行區前2週自費施打。

●6個月以下的幼兒及孕婦，不可施打麻疹疫苗。

謝明君提醒，懷孕期間如感染麻疹，會增加流產、死胎、早產或胎兒體重不足的機會。孕婦在生產前若感染麻疹，其產下的新生兒，尤其是早產兒，較容易發生嚴重的麻疹感染並危及生命。

衛生福利部在臉書強調，麻疹可透過飛沫、空氣傳播或接觸病人鼻咽分泌物而感染，傳染力又很強，大人、小孩都要多加注意。如出現疑似症狀，發燒、紅疹、結膜炎、鼻炎及 咳嗽，趕快戴上口罩、儘速就醫，並主動告知醫師相關旅遊史及暴露史，以利醫師診斷治療，也能降低傳播風險，相關資訊可前往疾管署全球資訊網，或撥打免付費防疫專線1922（0800-001922）洽詢。

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